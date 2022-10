A Xunta inclúe uns investimentos iniciais por 17,8 M? para as comarcas do Condado, A Paradanta e O Baixo Miño no proxecto dos Orzamentos 2023

As bisbarras do Condado e A Paradanta roldarán os 10 M? con actuacións na PLISAN, os plans Hurbe de Crecente, Arbo e Salvaterra, as obras de saneamento e abastecemento en Salvaterra, Arbo e Ponteareas ou os centros de saúde de Salvaterra e Crecente

No Baixo Miño o principal investimento é a continuidade do enlace de Areas da VAP Tui–A Guarda con 6,7 M?, aínda que tamén hai partidas para a mellora do peirao da Pasaxe na Guarda, o plan Rexurbe de Tui ou o PEP do Calvario no Rosal, entre outras

“A Xunta de Galicia é a administración que máis inviste, de longo, no sur da provincia, pero estes investimentos só son un punto de partida que se incrementará coas ordes e plans que xurden ao longo do ano ou con outras obras xa comprometidas, como a ampliación do IES Alonso Ríos de Tomiño ou a mellora hidráulica de Viladesuso en Oia”, detallou Luis López



Normal 0 false false false ES X–NONE X–NONE

Pontevedra, 20 de outubro de 2022

A Xunta de Galicia inclúe uns investimentos iniciais de 17,8 millóns de euros para as comarcas do Condado, A Paradanta e O Baixo Miño no proxecto de Orzamentos 2023, segundo revelou hoxe o delegado territorial de Pontevedra, Luis López, durante o acto de presentación territorializada das contas.

“A Xunta de Galicia é a administración que máis inviste, de longo, no sur da provincia, xa que o punto de partida en investimentos sitúase nestes 17,8 millóns de euros, unha contía recollida de xeito específico e nominativo, que xurde do noso compromiso con este territorio e que vaise ampliar con total seguridade a través dos plans, convenios, ordes de axudas ou novos proxectos que xurden ao longo do ano ou con outras obras xa comprometidas como a ampliación do IES Alonso Ríos de Tomiño, por citar só algún exemplo cun importe moi destacado”, manifestou o representante autonómico.

As comarcas do Condado e A Paradanta van roldar, de entrada, os 10 millóns de euros en investimentos con actuacións destacadas na plataforma empresarial PLISAN tanto en Salvaterra do Miño como nas Neves, coas humanizacións e melloras urbanas do Plan Hurbe en Crecente, Arbo e Salvaterra, as obras de saneamento e abastecemento en Salvaterra, Arbo e Ponteareas, a modernización dos centros de saúde de Salvaterra e Crecente ou a reforma da oficina de emprego de Ponteareas, entre outras.

Por outra banda, na bisbarra do Baixo Miño, o principal investimento será a continuidade do enlace de Areas, pertencente á Vía de Altas Prestacións (VAP) Tui–A Guarda, que contará cunha partida de 6,71 millóns de euros no marco da súa execución plurianual. Sen embargo, tamén están previstas outras actuacións, como o reforzo da estrutura do peirao da Pasaxe, na Guarda, o desenvolvemento do programa de rehabilitación e vivenda Rexurbe de Tui ou a mellora hidráulica do río Viladesuso, no Concello de Oia.

Principais investimentos 2023 da Xunta nas comarcas do Condado e A Paradanta

Salvaterra

PLISAN

1.180.000

As Neves

PLISAN

464.000

Arbo

Planta de transferencia de residuos

1.640.000

Crecente

Plan Hurbe

134.000

Arbo

Plan Hurbe

360.000

Salvaterra

Plan Hurbe

484.000

Mondariz

Redacción do PXOM

19.000

Arbo

Senda peonil na PO–400

2.700.000*

Salvaterra

Senda peonil na PO–402

2.700.000*

Salvaterra

Obras de depuración

100.000

Ponteareas

Convenio con Acuaes para depuradora

700.000

Arbo

Rede de abastecemento

1.490.000

Salvaterra

Novo Centro de Saúde

300.000

Crecente

Novo Centro de Saúde

200.000

Ponteareas

Reforma da oficina de emprego

208.000

Ponteareas/Salvaterra

Obradoiros de emprego

655.000

Principais investimentos 2023 da Xunta na comarca do Baixo Miño

Tui

Enlace de Areas da VAP Tui–A Guarda

6.710.000

A Guarda

Estrutura do peirao da Psaxe

302.000

Tui

Programa Rexurbe

558.000

O Rosal

PEP de O Calvario

25.000

Oia

Mellora hidráulica do río Viladesuso

320.000

A Guarda/Tui

Obradoiros de emprego

655.000

*Esta partida compartida de 2,7 millóns de euros ten, como actuacións nominativas, estas dúas en Arbo e Salvaterra e outras dúas nos concellos de Bueu e Cangas do Morrazo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando