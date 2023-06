A Xunta incide na importancia de implicar á cidadanía na aposta polo fermosismo para poñer en valor as distintas paisaxes de Galicia

Ángeles Vázquez subliña a “gran acollida” entre os particulares galegos das axudas para a corrección de impactos paisaxísticos impulsadas polo seu departamento no ano 2021

Coristanco (A Coruña), 25 de xuño de 2023

A Xunta fai fincapé na importancia de contar coa implicación e o compromiso da cidadanía na súa aposta polo fermosismo co fin de contribuír a poñer en valor, entre todos e como parte dunha responsabilidade compartida, as diferentes formas de paisaxe que conviven en Galicia.

Así o salientou esta mañá a vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, durante unha visita ao municipio de Coristanco para comprobar in situ o resultado dunha actuación de rehabilitación acometida nun muíño de auga privado e cuxo propietario se beneficiou o ano pasado das axudas para a corrección de impactos paisaxísticos convocadas polo seu departamento.

Neste sentido, a vicepresidenta segunda subliñou a “gran acollida” coa que recibiu este programa de subvencións a cidadanía galega desde a súa posta en marcha hai tres anos por parte do Instituto de Estudos do Territorio (IET), cun número de solicitudes que foi en aumento con cada nova convocatoria e que reflicte un interese tamén crecente por contribuír ao embelecemento da Comunidade coa execución de pequenas obras e reparacións exteriores pero que teñen un impacto moi positivo sobre a contorna.

Por iso, incidiu na necesidade de poñer en valor a achega que están a facer de cara á preservación e mellora da paisaxe non só as distintas administracións públicas senón tamén os galegos e galegas comprometidos co entorno no que viven a través do coidado exterior das súas vivendas, peches e outro tipo de edificacións.





