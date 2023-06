A Xunta impulsará a competitividade dos parques empresariais de 33 concellos galegos cun investimento de 2,5 M€

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a resolución definitiva destas axudas que, tras a ampliación realizada, suma catro concellos máis –Cabana de Bergantiños, Palas de Rei, Agolada e O Pereiro de Aguiar–, completa ata os 120.000 euros os apoios concedidos ás Somozas e outorga unha segunda axuda a Noia

Todas as actuacións levaranse a cabo en Concellos Emprendedores

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a resolución da convocatoria de axudas para mellorar as infraestruturas dos parques empresariais de Galicia, tras a ampliación de crédito realizada hai unhas semanas. Deste xeito, un total de 33 concellos recibirán apoios por importe de 2,5 millóns de euros.

A ampliación permite que as axudas cheguen a catro novos concellos –Cabana de Bergantiños, na Coruña, recibe 120.000 euros para a mellora de accesos; Palas de Rei en Lugo contará con 28.328,98 euros para a mellora do firme; Agolada en Pontevedra obtén 119.983,60 euros para as infraestruturas viarias; e O Pereiro de Aguiar en Ourense mellorará a vía de acceso noroeste cunha axuda de 38.587,14 euros–. Ademais, Noia suma unha segunda axuda para o polígono de Augalevada que se vai destinar ao punto limpo (44.213,43 euros) e, finalmente, amplíase ata os 120.000 euros a axuda que xa estaba concedida ao concello das Somozas para a pavimentación da vía principal.

Estas axudas, de ata un máximo de 120.000 euros por proxecto –podían presentarse dúas solicitudes por concello–, están destinadas á implantación de iluminación pública eficiente, plantas de depuración de auga, xestión de residuos, instalación de sistemas de seguridade, contraincendios e contra o roubo de cable, servizos centralizados de subministración de gas e hidróxeno verde, así como á mellora de infraestruturas viarias. Cómpre destacar que esta última foi a actuación máis demandada. Os beneficiarios poderán acceder a anticipos do 25%.

Esta liña contribúe a apoiar aos concellos galegos e pretende ser, ademais, un impulso para a captación de investimentos en Galicia. Neste sentido, encaixa nas medidas que fomenta a Lei de implantación empresarial na que os Concellos Emprendedores teñen un papel fundamental á hora de colaborar co Goberno galego para achegar ás empresas beneficios fiscais, acceso ao solo e facilidades administrativas a cambio de contar con prioridade en ordes de axudas como estas.

CONCELLO BENEFICIARIO

POLÍGONO INDUSTRIAL

INVESTIMENTO SUBVENCIONABLE

AXUDA

CONCEDIDA

ACTUACIÓN

SUBVENCIONADA

PAVIMENTACIÓN VIAL PRINCIPAL

NO POLÍGONO INDUSTRIAL

DAS SOMOZAS

Parque Empresarial

de Espiñeira

MELLORA DE INFRAESTRUTURAS

NO PARQUE EMPRESARIAL DE ESPIÑEIRA: ILUMINACIÓN PÚBLICA

Parque Empresarial

de Espiñeira

MELLORA DE INFRAESTRUTURAS

NO PARQUE EMPRESARIAL DE ESPIÑEIRA: INFRAESTRUTURA VIARIA

MELLORA DE ACCESOS NO PARQUE EMPRESARIAL DE VILAR DO COLO: RÚAS MAREIRA E MARIÑASOL

SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS PARQUE EMPRESARIAL DE COIRÓS

MELLORA DA SINALIZACIÓN E ACCESIBILIDADE AO POLÍGONO VILAR

DO COLO DESDE O ACCESO OESTE

ACONDICIONAMENTO DE INFRAESTRUTURAS VIARIAS

NO POLÍGONO INDUSTRIAL

DE AUGALEVADA

MELLORA DE REDE VIARIA NA AVENIDA ÁLVARO CUNQUEIRO E RÚA MESÍA, SUBSTITUCIÓN DE CANLE

NA RÚA CURROS ENRÍQUEZ

MELLORA DO ACCESO SUESTE AO PARQUE EMPRESARIAL DE SANTA COMBA

RENOVACIÓN DE INSTALACIÓNS

DE ALUMEADO PÚBLICO

EN PEDRA SALGUEIRA

CONCELLO BENEFICIARIO

POLÍGONO INDUSTRIAL

INVESTIMENTO SUBVENCIONABLE

AXUDA CONCEDIDA

ACTUACIÓN

SUBVENCIONADA

Concello de

Castro de Rei

MELLORA DE INFRAESTRUTURAS

NO PARQUE EMPRESARIAL

DE CASTRO RIBERAS DE LEA

MELLORA DE INFRAESTRUTURAS VIARIAS

NO PARQUE EMPRESARIAL

DE OUTEIRO DE REI

MELLORA DE INFRAESTRUTURAS VIARIAS

NO POLÍGONO INDUSTRIAL

DO MORELLE

Concello

do Saviñao

CONCELLO BENEFICIARIO

POLÍGONO INDUSTRIAL

INVESTIMENTO SUBVENCIONABLE

AXUDA CONCEDIDA

ACTUACIÓN

SUBVENCIONADA

Concello

da Gudiña

MELLORA DE REDE DE SANEAMENTO

DO POLÍGONO INDUSTRIAL DA GUDIÑA

MELLORA DO ACCESO AO POLÍGONO EMPRESARIAL DE TRADO

Concello de

San Cibrao

das Viñas

San Cibrao

das Viñas

MELLORA DA REDE TRONCAL DE VIDEOVIXILANCIA NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN CIBRAO

Concello de

San Cristovo

de Cea

San Cristovo

de Cea

INFRAESTRUTURA VIARIA

NO POLÍGONO INDUSTRIAL

DE SAN CRISTOVO DE CEA

MELLORA DA XESTIÓN DE RESIDUOS

DE VIDRO E CARTÓN NO PARQUE EMPRESARIAL DE TAMALLANCOS

MELLORA DA ACCESIBILIDADE E SEGURIDADE

NO ACCESO E NOS VIAIS DO POLÍGONO EMPRESARIAL DE TAMALLANCOS

Concello do Barco

de Valdeorras

MELLORA DE INFRAESTRUTURAS

NO POLÍGONO INDUSTRIAL DO BARCO

DE VALDEORRAS

ACTUACIÓN

SUBVENCIONADA

Concello de Agolada

Polígono industrial Merlín

MELLORA DE INFRAESTRUTURAS VIARIAS

Concello da Cañiza

Uceira

(antigo Mercado)

MELLORA NO PARQUE EMPRESARIAL DE UCEIRA

Concello da Lama

MELLORA DE INFRAESTRUTURAS VIARIAS INTERIORES NO PARQUE EMPRESARIAL DE RACELO

Concello de Cambados

Sete Pías–Oubiña

DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS

NO POLÍGONO INDUSTRIAL

DE SETE PÍAS

Concello de

Campo Lameiro

A Facha

ALMACENAMENTO DE RESIDUOS

Concello de Meaño

A Pedreira

AMPLIACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO DO POLÍGONO INDUSTRIAL DA PEDREIRA

Concello de Salvaterra do Miño

Chan da Ponte

MELLORA DO ACCESO AO POLÍGONO DE CHAN DO PONTE

Concello de Sanxenxo

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS “LED” NO PARQUE EMPRESARIAL DE NANTES

Concello de Valga

MELLORA DOS ACCESOS E INFRAESTRUTURAS DO PARQUE EMPRESARIAL DE CAMPAÑA

Concello de

Vila de Cruces

O Camballón

INSTALACIÓN DE DEPURADORA

DE AUGA NO POLÍGONO INDUSTRIAL DO CAMBALLÓN

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando