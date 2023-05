A Xunta impulsa en Santiago o Primeiro Encontro Profesional Galego de Construción de Instrumentos Musicais

A xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, visitou esta mañá o evento, que se celebra no Colexio Maior Santo Agostiño

Na programación inclúense debates e conferencias sobre formación, comercialización, presentación de instrumentos de cinco luthieres de Artesanía de Galicia, música en directo e unha exposición de instrumentos

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 20 de maio de 2023

A xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, visitou esta mañá no Colexio Maior Santo Agostiño, en Santiago de Compostela, o 1º Encontro Profesional Galego de Construción de Instrumentos Musicais, Labra. O evento, que remata mañá domingo, está organizado pola Asociación Profesional Galega de Construción de Instrumentos Musicais e conta co apoio da Xunta de Galicia.

No evento inclúense actividades exclusivas para asociados como unha mesa redonda sobre eventos comerciais e formativos do gremio, outra sobre ensino privado dentro dos talleres ou a luthería e os medios de comunicación. A programación para o público xeral abriuse onte cunha conferencia de Luisa Willsher, da empresa de madeiras para instrumentos musicais Madinter, sobre a certificación e a documentación para os instrumentos musicais. O venres pola tarde, tiveron lugar as intervencións de dous luthieres de guitarras que forman parte da marca Artesanía de Galicia que explicaron como traballan nos seus respectivos talleres: Marcos Domato (Vigo) e Pablo Sánchez (A Coruña).

Hoxe pola tarde será a quenda dos profesionais de Artesanía de Galicia que presentarán tamén as súas pezas: O Reberete (Maside), especializado en instrumentos tradicionais galegos e que falará sobre as últimas innovacións no seu taller; e Suso Gestal (Frades), que presentará a zanfona modelo “Rianxo”, seguido dun breve concerto de Ariel Ninas; e José Catoira (A Coruña), que falará do violín de 5 cordas na música galega.

O domingo as conferencias da tarde correrán a cargo de Pablo Quintana, da Editorial Canela, que falará sobre “O eco das estrelas”; Francisco Luengo, que explicará a recuperación dos instrumentos musicais desaparecidos; e Iñaki Leza, de Acleto Consulting, que falará sobre conceptos básicos sobre vendas internacionais.

Durante toda a fin de semana haberá tamén unha exposición de instrumentos musicais que se poderá visitar en horario de 11:00 a 13:30 horas e de 16:00 a 20:00 horas e a programación do evento incluíu tamén o concerto de Capela Compostelana na Igrexa de Santo Agostiño, celebrado onte pola noite.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando