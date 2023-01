A Xunta impulsa o Plan Territorial de Destino Turístico do Condado e A Paradanta, centrado na enogastronomía e dotado con 1,5 M€ de fondos europeos

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, destacou o apoio do Goberno galego a este xeodestino do interior da provincia na súa presentación na xornada inaugural de Fitur

Madrid, 18 de xaneiro de 2023

A Xunta de Galicia está a impulsar o desenvolvemento dun Plan Territorial de Destino Turístico, un dos once de toda a comunidade, no xeodestino pontevedrés do Condado e A Paradanta. O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, confirmou que este proxecto, centrado na enogastronomía, conta cun financiamento de 1,5 millóns de euros de fondos europeos e ten o decidido apoio do Goberno galego.

“O GDR do Condado e A Paradanta é o exemplo do traballo ben feito, xa que o pasado ano puxeron en valor a súa oferta transversal baseada na natureza e, nesta ocasión, complementan este potencial turístico cunha aposta pola especialización en torno á súa potente enogastronomía”, salientou o representante autonómico durante a presentación deste xeodestino na xornada inaugural de Fitur, a feira internacional de turismo que se celebrará ata o vindeiro domingo no recinto do Ifema en Madrid.

Luis López lembrou que este destino, conformado polos dez concellos do Condado e A Paradanta e polo municipio veciño de Salceda de Caselas, ten uns “indubidables e coñecidos atractivos naturais e paisaxísticos”, como o punto máis alto da provincia, o Faro de Avión en Covelo, o río Miño, innumerables sendeiros, patrimonio, arquitectura e historia.

Por elo, considerou “moi atinada” a evolución da súa proposta turística en torno á enogastronomía, que ademais vai poder desenvolverse axeitadamente grazas aos fondos europeos. “Unha terra coa lamprea de Arbo, que aspira merecidamente a ser Festa de Interese Turístico Internacional, o xamón da Cañiza, o viño Rías Baixas en moitos concellos e cunha recoñecida feira en Salvaterra, o requeixo das Neves ou as augas de Mondariz, entre moitos outros, está obrigada, no bo sentido do termo, a dalos a coñecer en todo o mundo”, manifestou o delegado territorial.





