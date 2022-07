A Xunta impulsa os oficios artesáns e a comercialización da artesanía de Galicia en Bóveda

No evento, que se celebra o xoves no marco da XVIII edición da Feira de Artesanía Outrora, participarán 13 obradoiros artesanais da marca e haberá dous obradoiros abertos para todos os públicos sobre cianotipia e papel marmolado

A Vicepresidencia primeira e consellería de Economía, Industria e Innovación, organiza o evento Artesanía de Galicia en Bóveda, que se vai celebrar no marco da XVIII Feira de Artesanía Outrora, en Rubián, o xoves 14 de xullo, en horario de 11:00 a 21:00 horas. O obxectivo desta iniciativa é contribuír á posta en valor dos oficios artesanais galegos e achegárllelos a todos os públicos ? especialmente aos máis pequenos ? así como visibilizar a marca Artesanía de Galicia e potenciar a comercialización deste tipo de produtos.

Os 13 obradoiros da marca Artesanía de Galicia que participarán como expositores da feira están especializados no traballo do coiro, na bixutería, nos esmaltes, na creación de xoguetes, na moda, na xoiería ou no pirogravado. Trátase de Artesanía Enxebre de Valdeorras (O Barco de Valdeorras), Bangus (Ourense), Bisutetoka (Monforte de Lemos), Bolboretas de Coiro (Lugo), Casperlota Atelier (Paderne), Como pez en el agua (Vigo), Enxógate (Quiroga), HC San Rafael Vigo (Vigo), María Aba (Ourense), Milena Colella (Santiago de Compostela), Mimacuir (Taboada), Rappa – Taller (Lugo) e Xabier Artesanal (Pereiro de Aguiar).

No programa de actividades inclúense dous obradoiros abertos para todos os públicos impartidos polos artesáns María José Martínez e José Antonio Carrera, de Vigo, en horario de 11:00 a 14:30 e 16:00 a 21:00 horas. Estes obradoiros son gratuítos e pode participar calquera persoa que se achegue e desexe coñecer as seguintes técnicas artesanais. No obradoiro de Marmolado, os participantes acadarán inesperadas e orixinais formas mediante unha técnica gráfica que consiste en colorear unha folla de papel poñéndoa en contacto con pigmentos non solubles que flotan na auga.

No obradoiro de Creación de Cianotipia, os participantes coñecerán este procedemento fotográfico no que empregando papel de acuarela e un produto químico sensible á luz, exponse directamente ao sol usando negativos de fotografía ou obxectos diversos, obtendo finalmente unha imaxe en diversos tons de azul.

