A Xunta impulsa a mobilidade sostible con 476.000 € en axudas para a adquisición de 952 bicicletas eléctricas na provincia de Pontevedra

O delegado territorial, Luis López, informou do balance desta convocatoria do programa EBici en Motor Bike Pontevedra, un dos 130 establecementos galegos adheridos a esta iniciativa

Vilagarcía, con 95 achegas, a cidade de Pontevedra, con 68, e O Grove, con 40, sitúanse entre os dez concellos galegos onde houbo maior cifra de beneficiarios

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade repetirá convocatoria en 2023 ante o éxito deste programa e tamén destinará 1 M? en axudas

A Xunta de Galicia vén de darlle un forte impulso á mobilidade sostible na provincia de Pontevedra coa concesión de axudas por importe de 476.000 euros a 952 cidadáns para a adquisición de bicicletas eléctricas de pedaleo asistido ao abeiro do programa EBici.

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, acompañado polo xefe territorial de Infraestruturas e Mobilidade, José Luis Díez, informou do balance desta primeira convocatoria en Motor Bike Pontevedra, un dos 130 establecementos galegos adheridos a esta iniciativa e que, para facilitar o acceso ás axudas, encargáronse da tramitación das mesmas a prol dos usuarios interesados.

“Esta novidosa orde de subvencións foi un auténtico éxito e tivo unha grandísima acollida entre a cidadanía, principalmente da provincia de Pontevedra, que case obtivo o 50% das 2.009 aprobadas en toda Galicia, e ademais cumpriu á perfección co obxectivo da Xunta de promover unha mobilidade máis saudable, sobre todo en distancias curtas e nas contornas urbanas, e de favorecer a preservación do medio ambiente coa redución das emisións e da contaminación acústica”, detallou o representante autonómico.

Na área territorial de Pontevedra, destacaron especialmente as solicitudes aprobadas en Vilagarcía de Arousa (95), a capital provincial (68) e O Grove (40), que se sitúan entre os dez concellos con maior cifra de beneficiarios de toda Galicia.

No que respecta á contorna da cidade de Pontevedra tamén destacan as 17 axudas de Bueu, as 12 de Poio ou as 7 de Marín, mentres que na comarca do Salnés a cifra global dos nove municipios elevouse ata as 222 coa seguinte distribución nos demais concellos: A Illa de Arousa (32), Cambados (24), Ribadumia (9), Vilanova de Arousa (8), Sanxenxo (5), Meis (5) e Meaño (4).

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade conseguiu mobilizar 1,95 millóns de euros con este programa EBici grazas a unha partida dun millón en axudas tras ampliar o crédito inicial polo éxito da convocatoria. Na provincia de Pontevedra estas cifras eleváronse a 953.979 euros en investimentos e 475.987 euros en subvencións autonómicas a prol dos usuarios.

O departamento autonómico xa anunciou que, ante a gran resposta da cidadanía, haberá unha segunda convocatoria desta orde de axudas para adquisición de bicicletas eléctricas de pedaleo asistido o vindeiro ano e, posiblemente, verá a luz no primeiro semestre do exercicio coa mesma partida de 1 millón de euros.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando