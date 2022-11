A Xunta impulsa a mellora das instalacións náuticas da Pobra do Caramiñal con fondos europeos

A presidenta de Portos de Galicia e a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro visitaron as obras de reforzo da seguridade dos pantaláns que se financian nun 50% a través do GALP Ría de Arousa

A Xunta de Galicia colabora na mellora das instalacións náuticas da Pobra do Caramiñal a través do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Arousa, que permite a financiación de parte das obras de reforzo da seguridade e acondicionamento dos pantaláns recreativos con recursos do Fondo Europeo Marítimo Pesqueiro (FEMP). Así o subliñaron a presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, e a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, nunha visita ao porto deportivo da localidade para comprobar as obras que están en execución.

Os traballos que promove Muport –a entidade concesionaria do porto deportivo pobrense– consisten no acondicionamento e reforzo da seguridade dos pantaláns mediante a fixación de pilotes e a instalación de fingers. Isto permitirá mellorar as condicións de amarre da frota e busca minimizar o impacto do mar nas instalacións aboiantes, especialmente en condicións climatolóxicas adversas.

Estas melloras supoñen un impulso ao desenvolvemento turístico e económico da zona, o establecemento de sinerxías co conxunto do sector marítimo portuario e a xeración de emprego. En base a estes criterios o GALP financia con fondos europeos 170.000 dos 340.000 euros de investimento total da actuación.

A presidenta de Portos de Galicia e a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro puideron confirmar durante o seu encontro coa responsable de Muport o interese da entidade e sumarse ás iniciativas de divulgación da náutica entre os escolares.

Deste xeito, a Xunta de Galicia e Muport colaborarán para integrar a vela como actividade extraescolar nos centros da comarca de Barbanza impartida pola xestora do porto de Muros e A Pobra, seguindo o exemplo da iniciativa O Mar na escola que Cataventos realiza na Costa da Morte desde hai case dúas décadas

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando