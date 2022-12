A Xunta impulsa o intercambio cultural e lingüístico de 200 alumnos galegos con escolares das rexións de Hauts-de-France e Bretagne

A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades destina a estas iniciativas un orzamento total de 80.000?

O Goberno galego promove tamén o traballo colaborativo entre estudantes de 41 centros da nosa Comunidade e de diferentes países a través do programa ‘EduExchanges’



Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 8 de decembro de 2022

Un total de 200 alumnos e 20 profesores de 3º e 4º de ESO participarán nos programa de intercambio con alumnado de centros educativos franceses das rexións académicas

Hauts–de–France

Bretagne

, ambas no país veciño. O obxectivo destas iniciativas, enmarcadas na Estratexia Galega de Linguas Estranxeiras, Edulingue 2030, é potenciar a aprendizaxe activa da lingua francesa do noso alumnado e mellorar a súa competencia lingüística. Desta forma promóvese a convivencia escolar, lingüística e cultural entre Galicia e estas dúas rexións francesas, tendo en conta o enorme interese que o ensino da lingua, a literatura e a cultura, tanto galegas como españolas, suscitan na rexión francesa, así como a afección pola lingua e a cultura do país veciño no sistema educativo da nosa Comunidade.

A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades destina a estas iniciativas un orzamento total de 80.000?. Os centros participantes nestes programas reciben unha asignación económica de 4.000? cada un para sufragar conceptos varios vencellados á viaxe de intercambio. As persoas coordinadoras do programa en cada centro serán as responsables da actividade de intercambio, tanto no aspecto organizativo como educativo, durante a estancia do alumnado francés en Galicia e a do alumnado galego en Francia. As datas das mobilidades do alumnado a Francia e a Galicia serán concretadas polas persoas coordinadoras de cada centro.

Durante o período de intercambio, o alumnado galego ?10 escolares por cada centro? participante no intercambio deberá asistir ás clases no lycée ou collège que lle fose asignado pola Région Académique

e aloxarase na casa dunha familia francesa, e viceversa no caso da estancia dos estudantes franceses en Galicia.

son os recollidos na seguinte táboa:

CPI de Ponte Carreira

IES Francisco Daviña Rey

IES Ramón Otero Pedrayo

CPI de Mosteiro–Meis

CPI Manuel Suárez Marquier

IES Alexandre Bóveda

Vilagarcía de Arousa

A maiores, o Goberno galego promove tamén o traballo colaborativo entre estudantes da nosa Comunidade e de diferentes países a través do programa EduExchanges, de intercambio en liña para realizar un proxecto no que afonden no coñecemento mutuo con colexios e institutos estranxeiros.

Deste xeito, alumnado galego de 5º e 6º de Primaria, ESO e 1º de Bacharelato de 41 centros galegos participará nesta iniciativa

con escolares de Austria, Canadá, Estados Unidos, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Romanía, Suecia e Suíza.

O centro educativo será o encargado da selección do

co que realizará este intercambio, que será coordinado por un docente. A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades achega un orzamento de 250? a cada colexio ou instituto por cada un dos proxectos nos que participa, ata un total de 43 iniciativas colaborativas. A relación de colexios e institutos participantes pódese consultar na resolución publicada no





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando