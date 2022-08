A Xunta impulsa a inclusión educativa e laboral da poboación xitana a través dun convenio de colaboración coa fundación Secretariado Xitano

Financiará con 66.000 ? actuacións para previr o abandono escolar, fomentar os estudos superiores e favorecer a inclusión no mercado de traballo dos 13.000 xitanos galegos

Este acordo dá continuidade ao apoio que brinda o Goberno galego a esta entidade dende hai máis de 20 anos



Santiago de Compostela, 6 de agosto de 2022

A Xunta de Galicia impulsa a inclusión educativa e laboral da poboación xitana a través dun convenio de colaboración coa Fundación Secretariado Xitano. O documento foi ratificado esta semana pola Consellería de Política Social e Xuventude e implicará un investimento de 66.000?.

Esta axuda financiará dous dos seus programas de atención. Por unha banda o programa Promociona, destinado a evitar o abandono escolar e fomentar a realización de estudos superiores por parte da poboación xitana. En segundo lugar, axuda á posta en marcha do programa Acceder, que lle proporciona itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para fomentar o seu acceso ao mercado de traballo.

A Xunta promociona o desenvolvemento destes programas para contribuír na normalización e inclusión dos 13000 xitanos de Galicia. Este convenio dá continuidade á estreita colaboración entre o Executivo autonómico e esta entidade. Así, este ano, ademais desta axuda de 66.000?, o Executivo autonómico financiou outros programas de inclusión da Fundación con 106.000? procedentes do tramo autonómico das achegas do 0,7% do IRPF.

Normal 0 false false false ES JA AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando