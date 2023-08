A Xunta impulsa este sábado en Sober a comercialización e difusión da Artesanía de Galicia

A terceira edición de Artesanía de Galicia na Ribeira Sacra celébrase o 19 de agosto no Santuario de Nosa Señora de Cadeiras en horario de 11:00 a 21:00 horas

O programa de actividades inclúe exposición de produtos de 19 obradoiros, talleres abertos e gratuítos de iniciación ao tecido de tapices, á cerámica e á cestería e unha sesión vermú coa actuación musical de De Vacas



Artesanía de Galicia na Ribeira Sacra

A Xunta de Galicia impulsa por terceiro ano consecutivo a comercialización da marca Artesanía de Galicia e a difusión dos seus oficios a través dunha nova edición do evento, que terá lugar este sábado, 19 de agosto, no Santuario de Nosa Señora de Cadeiras (Sober) en horario de 11:00 a 21:00 horas. No programa inclúese exposición e venda de Artesanía de Galicia, tres talleres abertos para todos os públicos e unha sesión vermú na que actuará o grupo musical De Vacas a partir das 13 horas.