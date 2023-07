A Xunta impulsa o desenvolvemento de baterías máis eficientes para o vehículo eléctrico a través dun proxecto liderado por Ferroglobe

A directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, participou hoxe en Arteixo na presentación de resultados da iniciativa Eco–Smart Batt, no que colaboraron as empresas Ferroglobe Innovation, ABCR Laboratorios, Enso Innovation, Artabro Tech e o centro tecnolóxico Cetim

Á iniciativa, cun orzamento total de 2,7 millóns, concedéuselle unha axuda de 1,7 millóns a través do programa de Fábrica Intelixente e Sustentable da Administración autonómica, a cuxa quinta edición se poden presentar solicitudes desde hoxe

Dotada con 24 millóns de euros, o obxectivo da convocatoria é apoiar iniciativas estratéxicas de I+D+i para seguir avanzando na transición industrial

Arteixo (A Coruña), 7 de xullo de 2023

A directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, participou esta mañá en Arteixo na presentación de resultados do proxecto Eco–Smart Batt, impulsado por un consorcio liderado por Ferroglobe. Esta iniciativa permitiu avanzar na fabricación de materiais e tecnoloxías novidosas para desenvolver baterías de ión–litio máis eficientes enerxeticamente, económicas e sustentables, con aplicacións en eidos como o do vehículo eléctrico. Ao proxecto, que contou cun orzamento total de 2,7 millóns de euros, concedéuselle unha axuda de 1,7 millóns a través do programa de Fábrica Intelixente e Sustentable da Xunta de Galic

cofinanciado pola Unión Europa a través de fondos Feder do programa operativo Feder Galicia 2014–2020.

Argerey lembrou na súa intervención que hoxe abre o prazo de solicitude da quinta edición deste programa, dotado con 24 millóns de euros, para apoiar proxectos de I+D e innovación de carácter estratéxico para o tecido industrial galego e que se centren no desenvolvemento de tecnoloxías dixitais e verdes fundamentais para acadar un modelo produtivo innovador.

A directora da Axencia Galega de Innovación destacou o impacto desta liña de axudas sobre o ecosistema galego de innovación na medida en que permite apoiar proxectos transformadores da industria e impulsar así a competividade da economía galega a través do coñecemento.

Ademais, puxo este proxecto como exemplo de colaboración entre organismos de investigación e o tecido empresarial, pois foi desenvolto polo consorcio integrado por Ferroglobe Innovation, ABCR Laboratorios, Enso Innovation, Artabro Tech e o centro tecnolóxico Cetim. Por último, apuntou o efecto incentivador desta orde de axudas para que as empresas desenvolvan as súas actividades de I+D+i en Galicia, como é o caso de Ferroglobe Innovation.

Argerey destacou así mesmo a achega deste proxecto á mellora da densidade enerxética, custe e sustentabilidade das baterías de ión–litio a través da investigación en novos materiais e tecnoloxías de monitoraxe, control e simulación que permitan avanzar en novos procesos de produción máis eficientes e rendibles. A empresa Ferroglobe Innovation en colaboración co centro tecnolóxico Cetim traballará ata 2025 tamén nesta liña de investigación a través da Unidade Mixta de Investigación Volta, co obxectivo de obter baterías de alta densidade enerxética, sustentables e con longa vida útil baseadas en silicio para o seu uso en mobilidade eléctrica.





