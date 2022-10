A Xunta impulsa a conciliación nos concellos do rural a través de 95 casas niño

Estes centros permiten poñer á disposición das familias dos municipios de menor tamaño 475 prazas gratis para as nenas e nenos

O director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, destacou hoxe o impulso que realiza a Xunta de Galicia para facilitar a conciliación nos concellos de menor tamaño. Fíxoo durante a súa visita á Casa niño de Paderne, un dos centros de esta tipoloxía que hai en Galicia e nos que se atenden de xeito gratuíto ata cinco nenos de 0 a 3 anos.

De feito, para continuar achegando facilidades ás familias, o Goberno galego financiará este ano a creación seis novos centros que permitirán acadar por toda a Comunidade os 95 centros e as 475 prazas de atención completamente gratuítas para as familias.

Neste sentido, o director xeral lembrou que desde a súa creación no ano 2016, as casas niño lograron converterse nun importante recurso de conciliación en concellos cunha baixa poboación, onde non hai escolas infantís. Trátase dun servizo 100% gratuíto para as familias que permite seguir apostando por un rural con servizos e vivo no que exista igualdade de oportunidades con respecto ás cidades.

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando