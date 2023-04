A Xunta impulsa un ciclo de cine sobre a figura de Picasso no marco da conmemoración da súa morte

‘Picasso a través do cine’ arrancará o martes 25 de abril as 19,30 horas cos filmes ‘Guernica’ de Robert Hessens e Alain Resnais e ‘Picasso’ de Luciano Emmer

A iniciativa forma parte das actividades deseñadas arredor da mostra ‘Picasso branco no recordo azul’ que se pode ver no Museo de Belas Artes da Coruña ata xuño

A Coruña, 19 de abril de 2023

O Museo de Belas Artes da Coruña inaugura o martes 25 un ciclo de cine sobre a figura de Picasso no marco da conmemoración do 50 aniversario da súa morte. Picasso a través do cine arrancará o vindeiro martes 25 de abril como parte das actividades deseñadas pola Xunta de Galicia arredor da mostra Picasso branco no recordo azul.

O primeiro visionado será no auditorio do museo ás 19,00 horas cos filmes Guernica de Robert Hessens, que trata de maneira fragmenta e convulsa a célebre obra do artista, con imaxes de arquivo sobre o bombardeo nazi da poboación vasca que dá nome a obra pictórica e cinematográfica. Ademais, tamén se proxectará Picasso de Luciano Emmer, no que se afondará na evolución da pintura de Picasso ata a súa fase rosa.

Como o cinema foi moi xeneroso co xenio malagueño, e dado que existe unha amplísima nómina de películas e documentais que ilustran a súa vida, evolución e obra artística, o ciclo continuará ofrecendo cada martes de maio no Museo unha selección de ambos formatos que permitirán coñecer ao artista que mellor definiu o século XX en termos estéticos.

Así, o día 2 de maio será a quenda do documental de Henri George–Clouzot O misterio Picasso, mentres que o 9 proxectaranse o filme El testamento de Orfeo de Jean Cocteau e o documental Pablo Picasso peintre de Frédéric Rossif. A continuación, o 23 de maio poderase ver o filme Las aventuras de Picasso de Tage Danielsson. O ciclo finalizará o 30 de maio coa proxección de Picasso de Didier Baussy. Todas as citas serán con entrada libre ata completar aforo.

A programación posta en marcha pola Consellería de Cultura no Museo de Belas Artes tamén inclúe o concerto gratuíto no que se interpretará Pierrot Lunaire de Arnold Schönber, en colaboración co festival Resis. Esta homenaxe musical á iconografía picassiana do Pierrot será o sábado 29 de abril a partir das 20,00 horas coa interpretación do quinteto Plural Ensemble e dirixido por Fabián Panisello. Para asistir é preciso recoller invitación previa na recepción do Museo a partir do 25 de abril as 10,00 horas. Tamén retransmitirase en directo por streaming.

Ademais destas iniciativas, a Xunta ten en marcha no Museo de Belas Artes da Coruña un amplo abano de actividades complementarias deseñadas para afondar na obra de Picasso e que inclúen propostas familiares, talleres xuvenís ou visitas guiadas. Toda a programación está dispoñible na

web do museo

e para inscribirse é preciso enviar un correo electrónico a

actividades.museobelasartes.coruna@xunta.gal

.

A mostra Picasso no branco azul repasa a pegada galega na traxectoria de Pablo Picasso. É a única exposición da nosa Comunidade no marco da programación oficial da Celebración Picasso 1973–2023 impulsado polo Musée National Picasso–París e a Comisión Nacional para a Conmemoración do 50º aniversario da morte de Pablo Picasso, con Telefónica como empresa colaboradora do programa en España.

O 8 de abril de 2023 cumpriuse o 50 aniversario do pasamento do artista español Pablo Picasso, evento que marcará a celebración da súa obra e a súa herdanza artística en Francia, España e internacionalmente.

Os gobernos de Francia e España acordaron traballar conxuntamente nun programa internacional a través dunha comisión binacional que reúne ás administracións culturais e diplomáticas dos dous países.

A Celebración Picasso 1973–2023 xira en torno a unhas 50 exposicións e eventos que se celebrarán en institucións culturais de renome en Europa e América do Norte que, xuntas, abordan unha análise historiográfica da súa obra. A celebración, acompañada de celebracións oficiais en Francia e España, permitirá facer un balance das investigacións e interpretacións sobre a obra de Picasso, especialmente durante a importante simposio internacional en outono de 2023 que, ademais, coincide coa apertura do Centre d’Etudes Picasso de París.





