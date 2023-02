A Xunta impulsa axudas de ata 5000 euros a través de iniciativa Xove para que a xuventude materialice os seus proxectos

Máis de 8.000 mozos beneficiáronse deste programa desde a súa posta en marcha, impulsáronse máis de 1600 programas e investíronse 6,7 millóns de euros

A Xunta impulsa unha nova convocatoria do programa Iniciativa Xove, que ofrece axudas de ata 5000 euros para que a xuventude galega materialice os seus proxectos.

publicou este mércores a orde que está dirixida a asociacións xuvenís, federacións ou grupos de mozos de entre 18 e 30 anos e que conta cun orzamento de 400.000 euros.

O programa Iniciativa acada así a súa 14ª edición axudando á mocidade a contar co apoio financeiro suficiente para lanzar os seus proxectos, favorecer a participación xuvenil na vida pública e empuxar o espírito emprendedor. Con esta orde, o Goberno galego apoia proxectos de calquera temática de interese dos mozos que poidan reverter no seu desenvolvemento profesional e persoal. Valorarase de xeito especial aquelas iniciativas dirixidas ao emprendemento, promoción de hábitos saudables ou de loita contra a violencia de xénero, entre outras.

As solicitudes e documentación deberán presentar por medios electrónicos. Estes proxectos subvencionados por Iniciativa Xove teñen como límite 5.000 euros de gasto, financiándose o 100% do orzamento, polo que a axuda é incompatible con outras destinadas á mesma actuación. Este programa tamén concede ás asociacións e aos grupos informais anticipos automáticos de pagamento do 80%, de xeito que a falta de liquidez non sexa un impedimento para levar a cabo proxectos interesantes.

Iniciativa Xove naceu no ano 2010 como unha medida pioneira a nivel de todo o Estado. Ata o presente supuxo un investimento de 6,7 millóns de euros, investimento que facilitou o financiamento dun total de 1.600 proxectos promovidos polas entidades xuvenís e grupos informais de mozos e mozas. Os mozos e mozas beneficiados directamente como promotores dos proxectos foron un total de 8.000.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando