A Xunta impulsa a aceleradora Galicia Avanza, que desde a Tecnópole especializarase na internacionalización das pemes innovadoras

Este novo programa, ao que se destinan 2,24 millóns de euros, porá o foco no fortalecemento no exterior de solucións innovadoras tanto de produtos como de servizos no menor tempo posible para posicionar o tecido empresarial galego no mercado global

Contémplanse dúas convocatorias entre este ano e o que vén, co obxectivo de apoiar 60 iniciativas que terán acceso a un programa de oito meses que inclúe asesoramento e mentorización específica, capacitación comercial e técnica





