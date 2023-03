A Xunta impartiu na Pobra do Caramiñal talleres para fomentar o uso responsable da auga

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

A Pobra do Caramiñal (A Coruña), 31 de marzo de 2023

A Xunta impartiu hoxe talleres aos alumnos de 1º e 2º de Educación Primaria do CEIP Salustiano Rey Eiras da Pobra do Caramiñal para fomentar o uso responsable da auga.

Os alumnos afondaron na importancia da auga para a vida e a necesidade de protexela, nas boas prácticas diarias para evitar ou reducir a contaminación da auga e no funcionamento dunha depuradora.

Augas de Galicia explicoulles aos rapaces estes conceptos de xeito didáctico e entretido con presentacións audiovisuais e unha práctica de descontaminación da auga nuns recipientes.

Estas actividades desenvólvense no marco das divulgacións que está a organizar Augas de Galicia co gallo do Día Mundial da Auga, que tivo lugar la semana pasada.





