A Xunta ilumínase de cor verde con motivo do Día Mundial das Enfermidades Raras

Coa aprobación da Estratexia Galega en Enfermidades Raras 2021–2024, estableceuse un novo modelo asistencial para este tipo de doenzas garantindo un prazo de diagnóstico máis reducido, menor variabilidade no manexo e unha xestión máis áxil, coordinada e eficiente

Na actualidade, estímase que existen unhas 7.000 enfermidades raras diferentes que afectan a entre un 5% e un 7% da poboación, o que en Galicia supón 200.000 persoas afectadas

O sistema sanitario público galego conta con tres unidades multidisciplinares específicas para a abordaxe e o coidado das persoas que sofren este tipo de doenzas

Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2023

A Xunta de Galicia conmemora o Día Mundial das Enfermidades Raras coa iluminación, en cor verde, do Edificio Administrativo de San Caetano. O Executivo galego mantén como unha das súas prioridades avanzar na diagnose, o tratamento e o seguimento dos cidadás galegos que sofren algunha desta patoloxías.

En maio do ano 2021, a Xunta aprobou a Estratexia Galega en Enfermidades Raras 2021–2024, co obxectivo de establecer un novo modelo asistencial para este tipo de doenzas, garantindo un prazo de diagnóstico máis reducido, menor variabilidade no manexo e unha xestión máis áxil, coordinada e eficiente.

Considéranse enfermidades raras aquelas que teñen unha prevalencia menor de cinco casos por 10.000 habitantes, e aínda que de forma illada son pouco frecuentes, en conxunto adquiren unha gran importancia. Neste senso, estímase que existen unhas 7.000 enfermidades raras diferentes que afectan a entre un 5% e un 7% da poboación, o que en Galicia supón 200.000 persoas afectadas.

Para a atención destes doentes, Galicia conta cunha estratexia que aborda dun xeito específico estas patoloxías, dada a súa alta complexidade. A cotío, as enfermidades raras afectan a múltiples órganos e sistemas, con ampla diversidade de síntomas e desordenes incluso dentro da mesma patoloxía. Ás dificultades na detección temperá, súmanse outros factores como a baixa dispoñibilidade de tratamentos curativos, a importante carga de enfermidade ou a escaseza de información para profesionais e pacientes.

A Estratexia Galega de Enfermidades Raras representa unha mellora importante dos pacientes afectados por estas doenzas xa que permite establecer un novo modelo de atención aglutinando o coñecemento en novas unidades áxiles e dinámicas. Ademais, tamén mellora os tempos de diagnósticos; reforza o peso da atención primaria na atención destes pacientes; e fortalece o traballo en rede. Todo isto posibilita acelerar o seu diagnóstico e seguimento baixo un enfoque multidisciplinar.

A Estratexia galega tamén facilita o emprego de ferramentas tecnolóxicas para aportar axilidade aos trámites; definir un itinerario formativo integrado no plan de formación anual –dirixido ao persoal sanitario–; garante a equidade no acceso a medicamentos orfos; e promove a participación en grupos de investigación nacionais e internacionais, ademais de impulsar a coordinación sociosanitaria e a participación cidadá.

Para acadar todos os obxectivos anteriormente citados, a Estratexia conta con sete eixos estratéxicos. Nomeadamente: o desenvolvemento do Rexistro Galego de Enfermidades Raras; o reforzo da prevención primaria e secundaria; a mellora no acceso a terapias farmacolóxicas e non farmacolóxicas; o impulso na coordinación sociosanitaria e participación cidadá; e o fomento da formación e divulgación entre profesionais, pacientes e cidadanía. Estes eixos complétanse coa promoción da investigación e obtención de resultados en saúde; e a normalización da asistencia sanitaria.

Entre estas liñas de traballo, cómpre destacar a referida á normalización de asistencia sanitaria. Nela establecéronse unha serie de recursos asistencias como a creación da Comisión Galega de Enfermidades Raras, a posta en marcha de Unidades funcionais multidisciplinares o a creación de Comités clínicos das enfermidades raras con carácter intrahospitalario. Ademais, tamén se definen diversos protocolos e procedementos, así como circuítos de derivación desde atención primaria e hospitalaria; e contemplar o establecemento dun circuíto específico para estudos xenéticos.

Para o deseño da Estratexia Galega en Enfermidades Raras, contouse cun grupo amplo de profesionais relacionados con estas doenzas raras, así como con pacientes afectados e coas súas familias, que puxeron de manifesto as súas necesidades e que constituíron a base desta estratexia.

A Xunta continúa a implementar melloras para avanzar na optimización do novo modelo asistencial para as enfermidades raras. Neste senso, para a detección precoz de enfermidades metabólicas en período neonatal, Galicia implantou unha nova instrución reguladora que permite homoxeneizar e mellorar a loxística da toma e recollida de mostras. Con esta medida, garántese a toma de mostras antes da alta hospitalaria do neonato, así como o seu transporte diario ao Laboratorio galego de Metabolopatías.

Galicia conta cunha das carteiras de cribado neonatal máis amplas de todo o Estado, ao abarcar un conxunto de 30 destas patoloxías. Nesta liña, o pasado mes de setembro, a Xunta incorporou tres novas enfermidades ao Plan galego de cribado neonatal: a Atrofia Medular Espinal (AME), a Inmunodeficiencia Combinada Grave (IDGC) e a Hiperplasia suprarrenal conxénita. Desde a súa creación no ano 2000, o Sergas recolleu as mostras de máis de 400.000 nenos e nenas galegos, e diagnosticou máis de 600 enfermidades.

Dentro da Estratexia, tamén se encadran as tres unidades multidisciplinares de enfermidades raras coas que conta o Servizo Galego de Saúde, na Coruña, en Santiago de Compostela e Vigo. Estes dispositivos asistenciais encárganse das actividades e o seguimento dos pacientes con enfermidades pouco frecuentes, permitindo coñecer a incidencia e a prevalencia das patoloxías minoritarias en Galicia, ademais de achegar coñecemento sobre a súa evolución.

Entre os grandes avances do sistema sanitario público galego tamén se insire o feito de que a nosa comunidade conta co seu propio Rexistro de enfermidades raras –con 200 patoloxías diferentes rexistradas até o de agora–. Ademais, os tres institutos de investigación sanitaria acreditados en Galicia (IDIS, INIBIC IISGS), e a Fundación Galega de Medicina Xenómica, afondan nos seus traballos de investigación para acadar unha abordaxe integral deste tipo de enfermidades.





