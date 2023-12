A Xunta iluminará o Teatro Jofre, o Concello de Fene e o Torreón dos Andrade durante este Nadal no marco da iniciativa “Acende o Camiño de Santiago”

Dentro do programa Nadal en Galicia inclúense propostas locais como os beléns da Orden Tercera, en Ferrol; o da Sociedade Cultural O Tilo, en Ares, e o de Ortigueira; así como o mercado de Nadal de Ferrol ou o Cine 360º que se proxectará do 28 ao 4 de xaneiro na praza de Amboage

A Xunta de Galicia iluminará desde hoxe e ata o próximo 8 de xaneiro tres edificios emblemáticos do Camiño Inglés con motivo da iniciativa Acende o Camiño de Santiago posta en marcha un ano más por Turismo de Galicia. Trátase do Teatro Jofre, en Ferrol; a Casa do Concello de Fene, e o

orreón dos Andrade, en Pontedeume, tres dos máis de medio cento de monumentos e edificios emblemáticos do Camiño de Santiago que iluminarán durante este Nadal as distintas rutas xacobeas.

A iniciativa enmárcase nas accións que ten en marcha Turismo de Galicia nestas datas co seu produto de promoción Nadal en Galicia , que aglutina diferentes propostas que se celebrarán nas catro provincias e coas que convida a galegos e visitantes a coñecer o destino tamén en Nadal, poñendo así en valor o seu potencial turístico.

Entre as propostas inclúense os beléns da Orden Tercera, en Ferrol; o da Sociedade Cultural O Tilo, en Ares, e o de Ortigueira xunto a outros situados en diferentes lugares de Galicia. Tamén mercados

como o de Ferrol, aberto ata o 5 de xaneiro na praza de Armas con artesáns, produtores e comerciantes que exhiben e venden os seus produtos locais, pezas e colección de decoración nas principais cidades ou o Cine 360º, tamén na cidade naval que se proxectará nun iglú situado na praza de Amboage do 28 ao 4 de xaneiro en sesións de entre 20 e 30 minutos.

As distintas opcións de lecer familiar como o espectáculo OVO do Circo do Sol que se celebrará dos 3 ao 7 de xaneiro en Santiago e que conta co apoio económico da Xunta ou visitas especiais a recursos como o Pazo de Lourizán, están recollidas nunha guía que se pode consultar na web de Turismo de Galicia





