A Xunta homenaxea aos 260 profesionais da Área Sanitaria da Coruña e Cee que se xubilan en 2023

García Comesaña agradeceu a dedicación e o esforzo dun conxunto de profesionais que contribuiron á mellora a calidade dos servizos asistenciais na área sanitaria da Coruña e Cee

O consellerio de Sanidade, Julio García Comesaña, presidiú esta mañá o acto de homenaxe aos 260 profesionais da área sanitaria da Coruña e Cee que se xubilan no presente ano.

Durante o acto, no que tamén estiveron presentes o delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor; e o xerente da área sanitaria, Luis Verde; o titular de Sanidade trasladou aos profesionais o seu agradecemento polo traballo, entrega e compromiso, destacando ademais que, grazas ao seu labor, hoxe en día o CHUAC é un dos hospitais de referencia nacional en moitas especialidades.

“Sodes protagonistas e responsables de lograr o bo funcionamento e a mellora continúa dos servizos asistenciais na área sanitaria da Coruña e Cee”, abundou o conselleiro, ao tempo que salientou o carácter pioneiro do Hospital Virxe da Xunqueira de Cee, ao tratarse do primeiro centro comarcal no que se implantou unha Unidade de exploración fixa do cribado poboacional do cancro de mama.

“Os vosos anos de esforzo e traballo para curar e coidar a outras persoas son sen dúbida o mellor reflexo do que significa a sanidade pública galaga”, concluíu o conselleiro.





