A Xunta habilita un Punto Laranxa contra o acoso escolar no instituto de Mos

A directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa explicou que este punto funciona como unha caixa de correo na que trasladar situacións de acoso

Mos (Pontevedra), 1 de febreiro de 2024

A directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, visitou hoxe o instituto IES de Mos, onde a Xunta de Galicia vén de habilitar un dos 1.242 Puntos Laranxas contra o acoso escolar cos que se vai dotar os colexios e institutos galegos, Espazos Xoves e residencias xuvenís e de estudantes.

A representante da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades explicou que estes puntos, que contan cunha imaxe común e uniforme para que sexan perfectamente identificados e accesibles, funcionan a modo de caixa de correo a través da cal o alumnado pode comunicar ou denunciar, desde unha posición totalmente anónima, posibles situacións de acoso ou ciberacoso que sufran ou perciban en terceiros. Ademais do formato físico nas instalacións escolares, hai un formato virtual a través dos webs de cada un dos centros educativos.

Trátase dunha iniciativa desenvolvida ao abeiro do Plan integral contra estas condutas impulsado pola Xunta de Galicia co fin de blindar que as contornas escolares sexan seguras, inclusivas e respectuosas e que os centros escolares e os espazos de interacción da mocidade conten cos recursos necesarios para poder previr, identificar e actuar ante estas situacións.





