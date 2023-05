A Xunta habilita esta tarde o treito acondicionado da estrada AC-301 en Rois, que mellora a mobilidade e a seguridade na contorna

Ponse en servizo o treito no que se levou a cabo a rectificación dunha curva, no marco da actuación de execución dun novo itinerario de 820 metros na marxe da vía

A senda comeza na zona do polígono industrial, discorrendo pola marxe esquerda da antiga estrada AC–299 e continuando pola marxe dereita da AC–301

A obra no seu conxunto está moi avanzada e prevese rematar a mediados de xuño

A intervención supón un investimento autonómico de 725.000 ? e ten como obxectivo favorecer os desprazamentos a pé dun xeito máis sostible, seguro e saudable

Santiago de Compostela, 15 de maio de 2023

A Xunta habilitará a última hora desta tarde o treito acondicionado na estrada AC–301 en Rois, que mellora a mobilidade e a seguridade na contorna.

Porase en servizo o treito no que se levou a cabo a rectificación dunha curva, no marco da actuación de execución dun novo itinerario peonil na marxe da vía, que fixo necesario esa mellora no trazado.

A obra, no seu conxunto, está moi avanzada, pendente do retranqueo dun servizo afectado e doutros remates, polo que se prevé que estea finalizada a mediados do mes de xuño.

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade comezou o pasado verán as obras para habilitar esta nova senda na estrada autonómica AC–301 no concello de Rois cun investimento autonómico de 725.000 euros.

No cruce entre estas dúas estradas, materializada mediante unha glorieta situada á altura do punto quilométrico 2+250 da AC–301, a senda discorre polo bordo oeste, aproveitando a berma existente no muro do estribo do viaduto da liña ferrocarril de alta velocidade A Coruña?Vigo.

O itinerario vai pola marxe da estrada en todo o percorrido e separado da calzada por un bordo de 10 centímetros sobre o pavimento da plataforma, agás no treito de intersección da estrada AC–301 coa antiga AC–299.





