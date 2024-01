A Xunta garante aos alcaldes e alcaldesas da comarca do Carballiño o mantemento das dúas prazas de pediatría coas que conta o seu centro de saúde

Comesaña informou hoxe aos representantes municipais e da Plataforma pola defensa da Sanidade do Carballiño que unha destas prazas será cuberta de xeito inminente, mentres que a segunda delas está á espera de ser asignada

O conselleiro salienta o compromiso da Xunta coa Sanidade da comarca do Carballiño, tanto a nivel de recursos humanos como de infraestruturas

Así mesmo, destaca que na actualidade se pode obter cita no mesmo día para a especialidade de Pediatría neste centro de saúde

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2024

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, mantivo esta mañá unha reunión cos alcaldes e alcaldesas da comarca do Carballiño, un encontro no que se comprometeu a manter as dúas prazas de Pediatría coas que conta na actualidade o centro de saúde desta localidade.

Segundo explicou o conselleiro aos rexedores e aos representantes da Plataforma pola defensa da Sanidade no Carballiño, unha destas prazas será cuberta de xeito inmediato, dado que tras ser ofertada no concurso de méritos –sen exame– convocado pola Xunta, esta xa dispón de candidato e “en cuestións de semanas estará cuberta cunha praza en propiedade”.

A segunda das prazas ofertadas polo Servizo Galego de Saúde está polo de agora vacante á espera de ser asignada. É, por tanto, salientou o conselleiro, “unha praza que seguirá sendo ofertada a calquera médico especialista en Pediatría que queira ocupala”.

No entanto, abundou o conselleiro, a atención pediátrica queda garantida no centro de saúde do Carballiño, ao contar con médicos de familia especializados en atención puericultura, e que agora xa se atopan traballando no centro.

“Se hoxe alguén solicita unha cita de Pediatría neste centro de saúde, obterán unha cita para o mesmo día de hoxe”, subliñou Comesaña.

Durante a xuntanza, na que o conselleiro estivo acompañado polo xerente da área sanitaria ourensá, Félix Rubial; o titular de Sanidade reiterou que a Xunta manterá a atención con especialistas habilitados para esta especialidade. De feito, puntualizou Comesaña, neste intres o centro conta cunha profesional especializada en puericultura que traballar a tempo completo e que, en función da demanda, o Sergas dispón doutro profesional para dar resposta as necesidades asistencias.

Neste senso, o máximo responsable da Sanidade galega trasladou o firme compromiso da Xunta, tanto a nivel de recursos humanos como de infraestruturas sanitarias, para a poboación desta comarca ourensá.





