A Xunta de Galicia subliña a complexidade da obra de dragaxe do porto de Laxe e a rigorosidade na súa tramitación polo alto valor ambiental da zona

Susana Lenguas explicou que os prazos de execución das obras están condicionados polos períodos temporais autorizados polo Goberno central e que a día de hoxe só están pendentes os traballos na zona do bordo do peirao e o contradique

Santiago de Compostela, 6 de xuño de 2023

A presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, destacou hoxe no Parlamento a complexidade da obra de dragaxe do porto de Laxe, unha actuación “das máis complexas executadas polo ente público”, entre outras cuestións polas particularidades ambientais da contorna. Así o expuxo durante a resposta a unha pregunta sobre este tema na Comisión 8ª de Pesca e Marisqueo.

Alí explicou que o ámbito de actuación desta obra ten catalogación de Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA) e está dentro da Rede Natura. Isto obriga a analizar de xeito especialmente exhaustivo e minucioso as posibles afectacións e a aplicar medidas especialmente rigorosas na súa execución”, detallou.

Entre estas medidas destacou a obriga de limitar os períodos de execución de obra a ventás temporais concretas relacionadas coa preservación dos valores ambientais. Estas ventás son autorizadas polo Goberno central a Portos de Galicia e aparecen recollidas na Declaración de Impacto Ambiental da obra.

Este condicionante, subliñou Susana Lenguas, resultou decisivo na consecución dos prazos marcados para a execución das obras e informou de que na actualidade só están pendentes os traballos na zona do bordo do peirao e do contradique.





