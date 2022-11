A Xunta de Galicia fomenta a incorporación dos oficios artesanais entre os novos talentos da moda

A xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, entregou o premio á Mellor colección con valor artesanal durante o desfile Debut 22 que se celebrou esta tarde en Pontevedra

No marco do evento, impúlsase tamén un curso de formación para o alumnado do Esdemga da Universidade de Vigo sobre traballo con volumes, impartido polo sombreireiro artesán Félix de Martín



A Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación colabora co Mestrado Unversitario en deseño e dirección creativa en moda (Esdemga) da Universidade de Vigo para fomentar a incorporación dos oficios artesanais entre os novos talentos da moda galega. A través da Fundación Artesanía de Galicia, apoia un dos galardóns que se outorgaron esta tarde durante a pasarela Debut 22, que se celebrou no Pazo de Congresos de Pontevedra.

Así, a xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, entregou o premio á Mellor Colección con Valor Artesanal, dotado con 1.700?, unha categoría iniciada na edición do ano pasado como unha aposta polo achegamento aos procesos artesanais como unha das claves para dotar de maior sustentabilidade o sector da moda.

A pasarela Debut 22 compleméntase cun programa de actividades paralelas dirixidas ao alumnado do mestrado, entre as que se atopou un taller formativo sobre “Traballo con volume: técnicas e solucións”, impartido polo sombreireiro artesán Félix de Martín e apoiado pola Fundación Artesanía de Galicia. O obxectivo deste obradoiro foi proporcionar ferramentas e recursos que axuden no traballo de deseño creativo, a posibilitalo e levalo á práctica dunha forma eficaz. O taller desenvolveuse o mércores 16 de novembro e foi eminentemente práctico, centrado no coñecemento dos materiais estruturais e das técnicas necesarias para a súa utilización con volumes na confección.





