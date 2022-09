A Xunta de Galicia apoia diversificar a implantación e o desenvolvemento de 48 novos proxectos no rural non vinculados estritamente ao sector primario

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, visitou esta mañá en Lugo as instalacións de Nuevos Jardines, unha das iniciativas que xa se beneficiaron do Galicia Emprende Rural



O programa leva mobilizados, no conxunto das súas catro edicións, máis de 22 millóns de euros, apoiando preto de 250 novas iniciativas empresariais no rural galego e a xeración de 500 empregos

O vicepresidente económico e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, visitou esta mañá en Lugo as instalacións de Nuevos Jardines, empresa que obtivo apoio a través do programa Galicia Emprende Rural para diversificar o seu negocio.

“Trátase dunha iniciativa que é un exemplo de emprendemento, de como vertebrar o territorio e de economía circular”, destacou Conde que explicou que a empresa, dedicada ao deseño, construción e mantemento de zonas verdes, está apostando por xerar novos produtos a través da redución de residuos xerados noutras actividades. En concreto, desenvolve un

centrado na revalorización de restos de poda como compoñente orgánico mediante compostaxe.

Tal e como explicou o vicepresidente económico, este ano o Goberno galego apoia diversificar a implantación e o desenvolvemento de 48 novos proxectos no rural galego non vinculados estritamente ao sector primario. Prevese mobilizar 3,3 millóns de euros dos que máis da metade (1,7M?) proceden das axudas do programa Galicia Emprende Rural do Goberno galego. En Lugo, en concreto, son 8 proxectos e unha mobilización de case 600.000 euros.

Unha iniciativa que, desde a súa posta en marcha, permitiu xa crear 500 empregos no rural galego promovendo distintos proxectos impulsados por emprendedores e autónomos. Neste sentido, no conxunto das súas catro edicións, o Galicia Emprende Rural mobilizou máis de 22 millóns apoiando preto de 250 novas iniciativas empresariais. A liña, desenvolvida pola Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación a través do Igape, está cofinanciada polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).

Entre as actividades industriais prioritarias que o Galicia Emprende Rural vén impulsando figuran as medioambientais, TIC, prestación de servizos de enxeñería, arquitectura ou veterinaria, artesanía e comercio polo miúdo ou restauración.

Conde finalizou avogando por seguir traballando nesta liña, con proxectos que axuden a vertebrar o rural a través da xeración de emprego e tamén na promoción de actividades vinculadas á sostibilidade, á economía circular e á dixitalización.

Con este obxectivo de favorecer a posta en marcha de novas iniciativas empresariais, pero sen focalizar a acción no ámbito rural, a Xunta vén desenvolvendo, tamén a través do Igape, o programa Galicia Emprende,

que no período 2017–2021 aprobou 364 proxectos emprendedores

con máis de 25 millóns en axudas e un mobilizado que supera os 54 millóns de euros.

