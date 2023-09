A Xunta de Galicia achega a innovación ás entidades do sector social

A directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, visitou esta mañá a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Ourense, beneficiaria dun Bono de Innovación para poñer en marcha o servizo ‘EstimulaTIC’

Cunha axuda de 35.000 euros, está orientado á promoción e intervención terapéutica dos maiores na súa contorna a través de dispositivos móbiles

Unha das novidades da edición 2023 dos Bonos de Innovación foi a incorporación como beneficiarias de entidades do terceiro sector co obxectivo de que poidan mellorar os seus servizos á sociedade

Un 42 % dos Bonos concedidos son para entidades que acceden por primeira vez a instrumentos de apoio da Xunta á I+D+i e un 17 % recaeron na provincia de Ourense

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Ourense, 19 de setembro de 2023

A directora da Axencia Galega de Innovación (Gain) da Xunta de Galicia, Patricia Argerey, visitou esta mañá a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Ourense (AFAOR), unha asociación sen ánimo de lucro que desenvolve a súa actividade no ámbito da atención ás necesidades das persoas afectadas por demencias neurodexenerativas e as súas familias co obxectivo de garantir o seu benestar e calidade de vida na provincia de Ourense. AFAOR vén de recibir unha axuda do programa Bonos de Innovación de 35.000 euros para desenvolver un novo servizo denominado EstimulaTIC orientado á promoción e intervención terapéutica dos maiores na súa contorna a través de dispositivos móbiles.

A directora de Gain lembrou que unha das novidades da edición de 2023 de Bonos de Innovación foi a incorporación das entidades do terceiro sector como beneficiarias destas axudas para contribuír a mellorar os servizos que prestan á sociedade, en especial, aos colectivos máis desfavorecidos, a través da innovación social. Precisamente, este obxectivo está aliñado cun dos retos da Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia RIS3: acadar un modelo de vida saudable baseado no envellecemento activo.

Argerey destacou a aposta pola innovación e a dixitalización da asociación ourensá para mellorar os servizos que prestan aos seus usuarios e animou a outras entidades deste sector a innovar para optimizar a prestación de servizos que fan á sociedade.

A través da convocatoria 2023 de Bonos de Innovación estánse apoiando 63 pemes e microempresas galegas para que dean os seus primeiros pasos na innovación, cunha axuda total de case 861.000 euros e un investimento mobilizado total de 1,27 millóns de euros. Os Bonos de innovación complementan as capacidades das empresas e organizacións a través da contratación de servizos externos de axentes innovadores para impulsar ou poñer en marcha a súa actividade de I+D+i con actuacións no ano en curso.

Un 42 % dos bonos van para entidades que acceden por primeira vez a instrumentos de apoio da Xunta á I+D+i, o que permite apoiar a 30 novas pemes, e un 17 % recaen na provincia de Ourense. En total, a través das dúas edicións concedéronse 144 bonos a 129 pemes. Este programa complementa outras medidas dirixidas a impulsar a innovación entre as pequenas e medianas empresas como InnovaPeme e DeseñaPeme.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando