A Xunta e Galaxia editan a primeira adaptación a novela gráfica do clásico Memorias dun neno labrego para achegarllo á mocidade

O secretario xeral de Política Lingüística participa na presentación desta nova versión do libro máis lido e traducido da literatura galega

Tamén presentan o volume ‘A música dos Valladares’, que repasa a vida e obra dos membros máis destacados desta familia ullá do século XIX

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2024

Xunta de Galicia e Editorial Galaxia acaban de presentar dous novos títulos que engrosan a lista de obras publicadas pola editorial viguesa co apoio da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades: a primeira adaptación a novela gráfica do clásico Memorias dun neno labrego, de Xosé Neiras Vilas realizada por Iria Aldegunde, e a Música dos Valladares. Retratos de familia, da autoría de Pablo Bernárdez.

Así informou en rolda de prensa o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, que destacou “a importancia de traer á actualidade e adaptar a todo tipo de público lector, especialmente á mocidade, obras como a de Neira Vilas, que ostenta o título do libro máis lido e traducido da literatura galega”.

Dirixido a un público novo, esta innovadora versión de Memorias dun neno labrego traslada a Balbino, o rapaz de aldea máis famoso da literatura galega, ao mundo da banda deseñada a través das ilustracións da compostelá Iria Aldegunde.

O volume únese á longa lista de versións que desde a súa publicación, en 1961, suma o título co que o autor de Gres fundou a narrativa galega contemporánea.

Na presentación tamén participaron, ademais de Valentín García, a ilustradora; o presidente da Fundación Xosé Neira Vilas, Fernando Redondo, e o director de Produción de Galaxia, Xesús Domínguez, ademais da propia ilustradora.

Respecto ao libro A música dos Valladares. Retratos de familia, o representante da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades salientou “a necesidade de dar a coñecer a vida e obra dunha familia tan relevante para a nosa cultura como foi a dos Valladares, que nos deixou un importante legado en diferentes facetas do mundo artístico”.

O volume, no que destacan as ilustracións de Hortensia Fernández, repasa a traxectoria vital e profesional dos irmáns Marcial, Avelina e Serxio a través da súa música. Cunha finalidade divulgativa, presenta textos alusivos á biografía dos compoñentes máis destacados desta numerosa familia ullá do século XIX.

Cada texto vai asociado a unha peza musical e unha ilustración. Ademais, as ditas pezas son accesibles mediante descarga a partir dun código QR, tanto en formato audio, arranxadas e gravadas para a ocasión, como en PDF para as letras e as partituras.

Acompañando a Valentín García tamén estiveron, ademais do autor e a ilustradora, os músicos Cibrán Seixo e Rubén Servide.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando