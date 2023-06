A Xunta e Galaxia convocan a XXIII edición do Premio Ramón Piñeiro de Ensaio, que fomenta o debate e a reflexión sobre temas de actualidade

As persoas interesadas poderán enviar os seus orixinais, que terán que ser inéditos e escritos en lingua galega, ata o 1 de outubro

Establécese un único premio de 3.000 euros que inclúe a publicación da obra dentro da colección ‘Ensaio’ da Editorial Galaxia

No acto tamén se presentou o libro ‘A mística da feminidade en Mad Men’, de Xosé Antón Cascudo, gañador da pasada edición

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2023

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou esta mañá na rolda de prensa en que se presentaron as bases da XXIII edición do Premio Ramón Piñeiro de Ensaio, convocado pola Xunta de Galicia e a Editorial Galaxia coa colaboración de Caixa Rural Galega. O obxectivo deste certame, que homenaxea a figura deste intelectual, é impulsar as formas de creación e expresión do pensamento libre en lingua galega, así como fomentar o debate e reflexión arredor dos temas varios do noso tempo.

Durante a súa intervención, o representante da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades salientou “a gran cantidade de autores en lingua galega que este certame impulsou e apoiou durante máis de 20 edicións, como é o caso de Xosé Antón Cascudo, premiado o pasado 2022 e cuxo libro, A mística na feminidade en Mad Men , temos hoxe entre as mans para presentarlle ao público”.

Este traballo, do que o xurado valorou a súa aposta polo ensaio desde a análise semiótica do audiovisual máis icónico, trata de desvelar as conexión entre a serie de televisión Mad Men , ambientada no Nova York dos anos 60, e o ensaio de Betty Friedan The Feminine Mystique (1963), texto clave do feminismo.

No acto, que tivo lugar no compostelán Pazo de San Roque, tamén participaron Francisco Castro, director xeral de Editorial Galaxia; Jesús Antonio Méndez, director xeral de Caixa Rural; Armando Requeixo, crítico literario e membro do xurado, e Xosé Antón Cascudo, Premio Ramón Piñeiro de Ensaio 2022.

As persoas interesadas en participar na nova edición deste certame poderán enviar as súas obras orixinais, que deberán ser inéditas e escritas en lingua galega, por correo certificado á Editorial Galaxia ata o 1 de outubro deste ano.





