A Xunta e a Fundación Rosalía de Castro conmemoran o 186 aniversario do nacemento da poeta galega máis universal

Valentín García fixo un chamamento para converter esta celebración con actividades en Padrón e Santiago nunha oportunidade “para chamar a atención de toda a sociedade sobre as causas que defendeu a escritora”

O encontro central do día ten lugar ao mediodía no Hostal dos Reis Católicos, cunha lectura de poemas seguida dunha actuación musical

Santiago de Compostela, 23 de febreiro 2023

A Xunta de Galicia conmemora hoxe o 186 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro cunha programación organizada xunto coa Fundación que leva o nome da autora de Cantares gallegos e que arrincou esta mañá no Instituto Camilo José Cela de Padrón cunha lectura de poemas diante da estatua da homenaxeada.

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, participaron na compostelá praza de Vigo na ofrenda floral á autora, amenizada cunha alborada da man dos Carapaus. Un acto no que Valentín García expresou o seu desexo de que o Día de Rosalía “chame a atención de toda a sociedade sobre as causas que defendeu a nosa poeta máis universal, como a da igualdade, a da xustiza, a da cultura e, sobre todo, da lingua de Galicia”.

A actividade central da conmemoración, que se desenvolve no Hostal dos Reis Católicos, consiste na lectura de poemas. Autoridades e figuras destacadas da esfera cultural como o presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes, ou a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, dan voz a Tecín soia, ao prólogo de Follas Novas ou a Máis o que ben quixo un día, entre outros textos da autora . Pecha o acto a actuación dos Carapaus, acompañados das alumnas da Escola Municipal de Música de Santiago, Estela Pereira ao piano e Lía Ferrer ao violonchelo.

Pola tarde, a Casa de Rosalía acollerá a sétima edición da iniciativa do Caldo de Gloria co chef do asador O’ Pazo Óscar Vidal. Este caldo, descrito nun texto rosaliano, tamén se tomará na Casa–Museo de Curros Enríquez, en Celanova, e na Fundación Eduardo Pondal de Ponteceso.





