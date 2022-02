A Xunta e a Fundación Barrié reforzan a súa colaboración para impulsar a transferencia de coñecemento no sistema de I+D+i galego

A Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, a través da Axencia Galega de Innovación (Gain), asinará un convenio con esta entidade por 1,22M? para mellorar o achegamento ás empresas galegas dos resultados da investigación

Búscase impulsar a valorización dos resultados, o seu retorno económico e o posicionamento internacional da ciencia xerada en Galicia

Entre outras iniciativas, avanzarase na monitorización do sistema de transferencia, achegarase financiamento e apoio as procesos de valorización –especialmente no eido dos materiais innovadores e das patentes–, e seguirase apoiando a formación e as competencias profesionais do persoal investigador

Esta colaboración enmárcase e amplía o labor que a Xunta e a Fundación Barrié están realizando a través do programa Ignicia que, ata o de agora, xa financiou un total de 23 proxectos, ao tempo que xerou 67 empregos de alta cualificación







