A Xunta formaliza a súa terceira emisión de débeda sostible por un importe de 500 millóns de euros

O DOG publicará o martes as condicións financeiras desta nova emisión de bonos a un prazo de 6,5 anos



A demanda dos investidores foi superior ao triplo da emisión



A emisión non supón un incremento da cifra neta de endebedamento



A Xunta de Galicia acaba de formalizar a súa terceira emisión de débeda sostible por importe de 500 millóns de euros,

cunha demanda de investidores, tanto domésticos como internacionais, superior ao triplo da emisión, o que pon de manifesto a confianza dos investidores na economía e nas finanzas de Galicia. Todo isto a pesar do endurecemento das condicións de financiamento e a elevada volatilidade existente nos mercados financeiros.

O Diario Oficial de Galicia publicará o vindeiro martes as condicións financeiras desta nova emisión de bonos da Xunta a un prazo de 6,5 anos. A emisión está

prevista no programa anual de Endebedamento da Comunidade Autónoma e non supón un incremento da cifra neta de endebedamento, xa que coincide coa amortización doutros créditos xa existentes.

Estas obrigacións,

incluídas no Marco de Financiamento Sustentable da Xunta de Galicia

, estará integramente orientadas aos investimentos sociais e medio ambientais, á economía verde e sostible e vinculados tamén á Axenda 2030. En concreto serán empregadas en proxectos relacionados co uso verde dos recursos como as enerxías renovables, a eficiencia enerxética, a prevención e o control da contaminación, a conservación da biodiversidade, o transporte limpo ou a xestión sostible da auga e dos recursos naturais.

Ademais, a estes recursos tamén se lles poderá dar un uso social a través de proxectos relacionados con infraestruturas básicas e asumibles (mellora de camiños rurais ou banda ancha no rural), o acceso a servizos esenciais (apoio á educación infantil, primaria e secundaria ou á construción de hospitais), vivenda asumible (axudas ao aluguer para grupos vulnerables), ou coa xeración de emprego (apoio ao emprego nas áreas rurais).

Na distribución xeográfica sobresae a participación de investidores estranxeiros con máis do 50%, entre os que destaca Italia cun 23%, seguido de Portugal cun 9% da emisión.

Por tipo de investidor destaca a demanda rexistrada polos bancos, seguidos polas xestoras de fondos, aseguradoras e fondos de pensións.

Os datos oficiais do Banco de España ratifican

que Galicia é a comunidade autónoma con menor aumento de volume de débeda desde o ano 2008, exercicio no que comezou a tendencia ascendente na evolución do endebedamento no conxunto das administracións públicas de España, incluídas as comunidades autónomas.

Segundo os últimos datos do organismo regulador, Galicia reduciu un 2,8% o seu endebedamento no terceiro trimestre do ano 2022, o que supuxo rebaixar a súa débeda en 324 M?, e é a 3ª comunidade autónoma cunha menor ratio de débeda por habitante.

En concreto, a débeda por habitante sitúase na comunidade galega nos 4.270 euros, fronte aos 6.635 euros da media española, co que cada galego debe 2.365 euros menos que a media autonómica.





