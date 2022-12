A Xunta forma persoas emprendedoras de Galicia e norte de Portugal na busca de investimento e financiación para os seus proxectos empresariais

A directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego, Margarita Ardao, abriu hoxe a xornada virtual sobre como presentarse ante futuros investidores e/ou obter financiamento focalizada nos proxectos ‘maker’ e de carácter innovador

A directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego, Margarita Ardao, participou hoxe na Xornada de acceso a financiamento en formato virtual dirixida a persoas emprendedoras do ámbito maker (movemento que se basea no faino ti mesmo) e de base tecnolóxica constituídas nos últimos anos.

A experta en marketing, Patricia Martínez, e o especialista en finanzas e desenvolvemento empresarial de spin–off e empresas de base tecnolóxica, Ramón Tubío, deron a coñecer, respectivamente, as ferramentas para presentar os proxectos a posibles investidores e as vías de acceso para lograr financiamento para desenvolver os de carácter innovador.

Tal e como destacou Ardao, abordáronse dous dos eixos fundamentais para o emprendemento: “o pitching ou como presentar un proxecto ante investidores, dando a coñecer ferramentas e consellos para presentarse de maneira eficaz, e o financiamento de proxectos innovadores, analizando as distintas alternativas para atopar investidores potenciais e como captar financiamento segundo o perfil de cada un dos proxectos”.

O curso foi precedido pola Xornada virtual sobre internacionalización e acceso a mercados exteriores celebrada esta mesma semana, na que se abordou o proceso de internacionalización de empresas, as relacións interculturais e a internacionalización dixital dando a coñecer as organizacións de apoio e as axudas e recursos dispoñibles.

Ambos as súas actividades –enmarcadas no programa Emprendemakers que promove a Xunta de Galicia– estiveron dirixidas a persoas emprendedoras e empresas de Galicia e do Norte de Portugal cunha idea ou proxecto empresarial vinculado ao ámbito tecnolóxico, ás persoas participantes nas actividades da Academia Maker, e á cidadanía en xeral “co obxectivo de fomentar accións innovadoras de carácter tecnolóxico que conecten ao mundo maker co ecosistema empresarial”, especificou Ardao.

Con este tipo de iniciativas a Xunta segue a impulsar o emprendemento na comunidade a través da formación e o asesoramento, unha estratexia que ten como un dos seus eixos a Rede galega de polos de emprendemento e apoio ao emprego, que conta xa con 4 centros en Verín (Ourense), Silleda (Pontevedra), Coristanco (A Coruña) e Monforte de Lemos (Lugo) e abrirá o quinto en Ferrolterra antes de que remate o ano.

“Seguiremos a traballar coas iniciativas emprendedoras xurdidas da Academia Maker co obxectivo de fomentar accións innovadoras de carácter tecnolóxico que conecten o mundo maker co ecosistema empresarial”, remarcou a directora xeral.

Nos polos de emprendemento, afirmou, seguiranse a ofertar obradoiros en tecnoloxía maker que ten por finalidade “promover a creatividade en áreas como a ciencia, a tecnoloxía e o deseño, brindando unha aprendizaxe baseada en proxectos e que fomenta o pensamento, a innovación e a experimentación, así como as habilidades socioemocionais”.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando