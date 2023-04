A Xunta forma o persoal das administracións para incrementar a seguridade dos sistemas informáticos

A Escola Galega de Administración Pública (EGAP) e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia organizan, en colaboración co Centro Criptolóxico Nacional, un curso superior en ciberseguridade

As 70 persoas que participan nesta edición, procedentes das administracións autonómica, local e das universidades, súmanse ás 100 que recibiron a formación nas dúas anteriores

Galicia rexistrou en 2022 case 19.000 estafas informáticas, o que representou un de cada cinco delitos penais cometidos na nosa Comunidade

Normal 0 21 false false false GL X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela 25 de abril de 2023

Un total de 70 persoas empregadas públicas nas administracións autonómica e locais e nas universidades de Galicia, participan dende hoxe na Escola Galega de Administración Pública (EGAP) na terceira edición do curso superior de ciberseguridade.

O curso foi inaugurado este serán pola directora da EGAP, Sonia Rodríguez–Campos; o director da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Julián Cerviño; o xefe da Área de Normativa e Servizos de Ciberseguridade do Centro Criptolóxico Nacional (CCN), Pablo López; e o director do curso, Gustavo Herva.

O programa formativo, de 99 horas lectivas, está organizado pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, en colaboración co CCN e a EGAP. Como xa sucedera en edicións anteriores, a demanda de inscricións foi moi superior ao número de prazas ofertadas.

Neste sentido, Julián Cerviño destacou o alto grao de satisfacción amosado polas persoas que participaron nas edicións anteriores, que avaliaron as clases telepresenciais cun 4,62 sobre 5. O director da axencia autonómica destacou que os contidos do curso están aliñados coas necesidades actuais no ámbito da ciberseguridade en Galicia, en España e en Europa.

destacou a importancia da formación no eido dixital para o persoal público, xa que a pesar de que existen medidas de protección fronte ás ameazas cada día xorden novas vulnerabilidades que supoñen importantes retos de seguridade.

Ademais, a directora da Escola lembrou a necesidade de ofrecer unha formación específica ao persoal empregado público que realice funcións TIC ante a extensión da administración electrónica e o incremento dos ataques informáticos.

O curso proporcionará ás persoas empregadas públicas unha visión global da seguridade dos sistemas de información, das súas vulnerabilidades, das ameazas e dos riscos que comporta o seu uso, ao tempo que ofrece unha guía de boas prácticas para afrontar a xestión destas situacións.

Os últimos datos indican que do total de infraccións penais rexistradas ao longo de 2022, o 20 % foron estafas a través de medios telemáticos. Esta porcentaxe representa unha cifra da case 19.000 delitos deste tipo.

Galicia ten en marcha dende decembro de 2021 un proxecto para a mellora da ciberseguridade en administración local e cidadanía, en colaboración coas deputación e a Federación Galega de Municipios e Provincias. Esta iniciativa ofrece á administración local un completo catálogo de servizos de ciberseguridade e apóiase tamén na implantación das ferramentas do CCN. Ademais das catro deputacións, participan a práctica totalidade dos concellos de máis de 20.000 habitantes.

No ámbito da cidadanía realízanse actividades de formación e concienciación, entre as que destaca o programa “Identidade dixital e xestión segura das redes sociais”, que este curso chegará a máis de 3.000 alumnos de 130 centros educativos. Desenvólvense tamén sesións sobre ciberseguridade para persoas maiores en aulas CeMIT de 17 concellos. A finais de 2022 púxose en marcha o portal web ciberseguridadegalicia.gal.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando