A Xunta fomenta os novos perfís dixitais e impulsa novas iniciativas dirixidas á infancia e a adolescencia con 20 novas actividades do Plan Digitalent

De abril a xuño a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia pon en marcha novas actuacións para a infancia e a mocidade

Continúa aberto o período de inscricións para a categoría profesional dos webinars TransformaTech Sessions

As empresas do Pacto Dixital de Galicia seguen a colaborar coa Amtega para o impulso do talento dixital na nosa comunidade







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.