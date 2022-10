A Xunta fixa no primeiro semestre de 2023 o prazo para materializar a transmisión da titularidade da Finca de Lourizán e a Escola de Cantería por parte da Deputación de Pontevedra

Púxoo de manifesto a directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, na primeira xuntanza da Comisión mixta de seguimento do Protocolo xeral de intencións, desenvolvida hoxe



No encontro creáronse os grupos de traballo e estableceuse o cronograma para materializar a cesión



O Goberno galego traballará na recuperación de Lourizán e, a través da Escola de Cantería, potenciará a Formación Profesional da familia das industrias extractivas

A Xunta e a Deputación de Pontevedra mantiveron hoxe a primeira xuntanza no marco da Comisión mixta de seguimento do Protocolo xeral de intencións para a transmisión da titularidade da Finca de Lourizán e da Escola de Cantería á Comunidade Autónoma de Galicia. Na xuntanza participou a directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, xunto a representantes das consellerías do Medio Rural e de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para avanzar na cesión co obxectivo de materializala no primeiro semestre de 2023.

Neste encontro constitutivo da Comisión mixta nomeáronse os dous grupos de traballo responsables da transmisión de cada un dos centros. Ademais, estableceuse o cronograma da cesión, que inclúe os recursos persoais e materiais precisos para as respectivas actividades.

Avánzase así no desenvolvemento do protocolo asinado polo Goberno galego e a Deputación de Pontevedra o pasado xullo, no que se manifestaba a intención de impulsar os instrumentos xurídicos máis axeitados para levar a cabo a cesión.

A titularidade da Finca de Lourizán vaille permitir á Xunta traballar na recuperación dun espazo de alto valor histórico e natural.

Pola súa banda, o traspaso da titularidade da Escola de Cantería de Poio permitirá impulsar as ensinanzas de Formación Profesional na provincia de Pontevedra para darlles resposta ás necesidades de alumnado e empresas.

