A Xunta financia a posta en marcha dun programa de envellecemento activo no centro de maiores do Pereiro de Aguiar

Destina 50.000 euros a esta iniciativa que permite recuperar a actividade do centro e ofrecer atención de calidade ás persoas maiores ao carón das súas casas

Destaca a aposta do Goberno galego por aqueles servizos de proximidade como o programa Coidados porta a porta, a teleasistencia ou o Servizo de Axuda no Fogar

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, acompañada do delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, visitou hoxe o centro de maiores do Pereiro de Aguiar. A Xunta financia a posta en marcha dun programa de envellecemento activo e prevención da dependencia nestas instalacións que estaban sen actividade, ao que destinou 50.000 euros.

A conselleira sinalou que máis de 40 maiores desta localidade poden recibir atención, terapias e programas de aprendizaxe tecnolóxica ou recuperación cognitiva. Deste xeito, apuntou, o Goberno galego aposta por ofrecer servizos de calidade ao carón dos fogares das persoas maiores para que poidan decidir onde e como vivir esta etapa das súas vidas. Este centro facilita que os maiores do Pereiro reciban coidados no seu concello sen necesidade de trasladarse a unha cidade próxima.

Fabiola García lembrou que entre as iniciativas que desenvolve o Executivo autonómico con esta finalidade atópase o programa de Coidados porta a porta, que leva servizos gratuítos de podoloxía, audioloxía e estimulación da memoria por todos os concellos galegos agás as sete cidades; a teleasistencia, que permite recibir axuda con tan só pulsar un botón; ou o Servizo de Axuda no Fogar, que leva coidados profesionais a máis de 26.000 fogares e ao que se destinarán o vindeiro ano máis de 112 millóns de euros.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando