A Xunta financia obras de mellora na escola infantil de Silleda por un montante de 23.300 euros

Renovouse o pavimento de caucho e o céspede artificial da zona exterior de xogos; e impermeabilizouse parte da cuberta

O Consorcio sufraga os traballos, que executou o Concello, mediante a compensación das liquidacións que corresponde aboar á Administración local por este servizo público

Silleda (Pontevedra), 21 de xullo de 2022

A Xunta acometeu obras de mellora na escola infantil de Silleda, pertencente á rede pública autonómica, por un montante de 23.300 euros. O xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, visitou hoxe este centro acompañado do alcalde do municipio do Deza, Manuel Cuíña, co obxectivo de comprobar o resultado dos traballos realizados.

Perfecto Rodríguez explicou que esta intervención enmárcase no programa de obras de mellora que de maneira periódica se leva a cabo nas escolas que dependen do Consorcio, co fin de garantir o correcto mantemento e bo estado das instalacións. No caso do centro de Silleda, as actuacións realizadas afectaron tanto a elementos internos como externos da escola. Así, mellorouse o patio exterior de xogos, coa reposición do caucho continuo e do céspede artificial; e tamén colocouse unha nova varanda de madeira para separar esta zona de lecer do resto do patio.

Así mesmo, aumentáronse as condicións de eficiencia enerxética do inmoble ao impermeabilizar a cuberta na zona das aulas de 2–3 anos. Ademais, substituíronse os biombos móbiles das aulas de 1–2 anos e de 2–3 anos por tabiques lixeiros con illamento interior acústico e unha porta de paso corredoira de madeira.

As obras desenvolvidas axustáronse ás acordadas previamente coa comunidade educativa e contaron coa supervisión técnica do Consorcio e do Concello, que foi o encargado de executalas. O ente autonómico sufraga o 100% dos traballos mediante a compensación das liquidacións que corresponden abonar ao ente local por este servizo público.

Para o vindeiro curso 2022–2023 a escola infantil de Silleda ten admitidos a 71 nenas e nenos de 0 a 3 anos para as seis unidades que ten autorizadas. A partir de setembro, a Xunta aplicará a gratuidade xeral da educación infantil para todo o alumnado en todas as escolas: as públicas, as de iniciativa social, as privadas e as que son dos Concellos, sempre que estean ao corrente co Consorcio.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando