A Xunta financia melloras na cuberta do patio interior e a instalación dunha pérgola na escola infantil pública de Tenorio

Destináronse máis de 30.000 euros a estas obras para que as familias usuarias do servizo dispoñan dunhas instalacións mellor adaptadas ás necesidades dos seus nenos

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Cerdedo–Cotobade (Pontevedra), 19 de setembro de 2023

As familias usuarias da escola infantil de Tenorio, pertencente á rede pública da Xunta de Galicia, contan este curso que acaba de iniciarse cun centro renovado tras as obras de mellora realizadas durante o verán. O xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, e o alcalde de Cerdedo–Cotobade, Jorge Cubela, visitaron hoxe estas instalacións, nas que se acometeron actuacións por máis de 30.000 euros.

Perfecto Rodríguez explicou que se actuou, fundamentalmente, sobre a cuberta do patio interior e na zona exterior da escola. Así, na cuberta colocáronse novas placas para evitar filtracións ou humidades e no espazo exterior instalouse unha pérgola para protexer aos nenos e profesorado cando chove. Ademais, actuouse no equipamento interior con melloras nas portas do centro e na sala de caldeiras.

As obras correron a cargo do Concello e son financiadas polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar a través das liquidacións que lle corresponde abonar á entidade local por este servizo público.

Un total de 39 nenos iniciaron o curso na escola infantil Tenorio. As familias, ao igual que aconteceu o ano pasado, non teñen que pagar nada pola atención educativa dos seus fillos, posto que o Goberno galego mantén a gratuidade en todas as escolas de 0 a 3 anos da comunidade autónoma para o 100 % do alumnado.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando