A Xunta financia con máis de 40.000 euros a construción de dúas pistas de pádel en Mañón

“Estas novas pistas son un exemplo da aposta da Administración autonómica a prol dunha poboación que leve unha vida activa e saudable a través do fomento da práctica da actividade física e da promoción do deporte base en espazos que reúnan todas as condicións necesarias”, sinala a delegada

A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, acompañada do alcalde de Mañón, Alfredo Dovale, comprobou esta mañá o resultado dos traballos de construción de dúas pistas de pádel no municipio que contaron cunha achega da Vicepresidencia segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de 41.382 euros, o que supón o 80% do custo do proxecto.

Durante a visita ás instalacións situadas no lugar de San Fiz e que xa se atopan a pleno rendemento, Aneiros puxo en valor o apoio da Xunta aos Concellos na mellora das prestacións dos seus servizos, tamén relacionados co deporte.

“Estas novas pistas son un exemplo da aposta da Administración autonómica a prol dunha poboación que leve unha vida activa e saudable a través do fomento da práctica da actividade física e da promoción do deporte base en espazos que reúnan todas as condicións necesarias”, sinalou a delegada territorial.

Dos 44 M? do orzamento no ámbito deportivo da Vicepresidencia segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, un total de 18 M? destinaranse a obras de creación e de reforma de instalacións para a práctica do deporte, no marco da colaboración coas entidades locais.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando