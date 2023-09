A Xunta financia con 38.000 euros o novo sistema de rega do campo de rugby das Pedreiras, en Lugo

O Goberno galego achegou ao Concello o 80 % do orzamento da obra ao abeiro dunha orde de axudas para instalacións deportivas e equipamentos de titularidade municipal

O delegado territorial, Javier Arias, explicou que a primeira convocatoria deste ano distribuíu 1,4 millóns de euros na provincia e xa está en marcha a segunda edición

A Xunta de Galicia financiou con 38.000 euros o novo sistema de rega do campo de rugby do complexo deportivo As Pedreiras, en Lugo, ao abeiro dunha orde de axudas para os concellos da

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. O orzamento total das obras foi de 47.500 euros.

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, explicou que esta medida “permitirá manter nun estado axeitado o campo, ofrecendo unhas condicións óptimas de adestramento e xogo aos clubs e aos numerosos rapaces que o utilizan”.

Arias destacou que o Goberno galego distribuíu preto de 1,4 millóns de euros entre 35 concellos da provincia para a construción ou mellora de instalacións deportivas municipais e para a adquisición de material deportivo.

Ante a elevada demanda rexistrada na convocatoria, publicada por primeira vez este ano, está en marcha unha nova edición, dotada con 2 millóns de euros, que permitirá cubrir as peticións que quedaran fóra por esgotamento de crédito –todas elas na liña I de instalacións deportivas–, e asumir outras solicitudes novas.

Este programa financia o 80 % do custo das actuacións, ata o límite de 50.000 euros no caso de obras e de 10.000 euros para adquirir equipamento. A porcentaxe restante é achegada polas entidades locais. Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando