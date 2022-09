A Xunta financia a adquisición dun vehículo adaptado para os centros de atención de Afaco na Coruña

Destináronse 26.000 euros a través da orde de axudas con cargo ao 0,7% do IRPF



Lembra que o Diario Oficial de Galicia publicou esta semana unha orde de axudas para que as entidades sociais constrúan ou rehabiliten centros de atención a maiores e persoas con discapacidade dotada con 13 millóns de euros

O director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, visitou esta maña a sede da Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer e outras demencias (Afaco). A Xunta financiou a adquisición dun vehículo adaptado para os seus centros de atención a través da orde de axudas con cargo ao 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF), para o que se destinou unha partida de 26.000 euros.

O director xeral destacou que o Goberno galego segue confiando no tecido asociativo porque ten demostrado ser quen de atender as necesidades das persoas maiores e ás súas familias. Neste sentido, lembrou que o Consello da Xunta aprobou un paquete de axudas destinado a que as entidades poidan seguir prestando uns servizos de calidade ao maior número de persoas posible.

Entre estas axudas, concretou, atópase unha nova orde con cargo ao 0,7% do IRPF para este ano dotada de 19,1 millóns de euros e que sairá publicada no Diario Oficial de Galicia nos vindeiros días. Así mesmo, esta mesma semana publicouse a convocatoria de axudas para que as entidades sociais poidan construír ou rehabilitar centros de atención a maiores ou a persoas con discapacidade e que contará cun orzamento de 13 millóns de euros.

Normal 0 21 false false false ES JA AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando