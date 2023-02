A Xunta e FENITEL presentan as axudas para mellorar as infraestruturas de telecomunicacións en edificios

A Cidade da Cultura acolleu hoxe unha xornada informativa sobre o Plan Renove ICT, dotado con 4 M?



Subvencionarase ata o 70 % dos gastos derivados da mellora das infraestruturas de telecomunicación en edificios



Esta é unha das iniciativas postas en marcha pola Xunta de Galicia no marco do compoñente 15 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado pola UE para a mellora da conectividade



A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, en colaboración coa Federación Nacional de Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones (FENITEL), organizaron hoxe unha xornada para presentar o Plan Renove ICT, posto en marcha pola Xunta de Galicia.

Esta iniciativa busca eliminar as barreiras para a prestación de servizos avanzados no fogar e incorporar ICT adaptadas ás novas redes ultrarrápidas, especialmente nos edificios de maior antigüidade. O plan está dirixido a edificios ou conxuntos de edificios suxeitos ao réxime de propiedade horizontal que estiveran concluídos antes do 1 de xaneiro de 2000, antes da entrada en vigor do Real Decreto 279/1999 de 22 de febreiro.

Está previsto que se publique a convocatoria de axudas no Diario Oficial de Galicia nas próximas semanas.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando