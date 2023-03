A Xunta felicita ao Fogar e Clínica San Rafael de Vigo con motivo da festividade de San Juan de Dios

O director xeral de Persoas con Discapacidade, Fernando González Abeijón, participou hoxe nos actos conmemorativos da festividade de San Juan de Dios organizados polo Fogar e Clínica San Rafael. A xornada comezou cunha misa presidida polo bispo de Tui–Vigo, Luis Quinteiro, e tamén contou coa actuación do grupo de musica do centro e unha exhibición do Corpo de Bombeiros da cidade de Vigo, que comparte patrón coa orde relixiosa á que pertencen a entidade.

González Abeijón felicitou á entidade por esta festividade. O Fogar Clínica San Rafael é un centro asistencial que conta cunha residencia dun centenar de prazas para persoas con discapacidade. Tamén desenvolve numerosas actividades dirixidas a mellorar a autonomía destas persoas e avanzar cara a súa plena inclusión.





