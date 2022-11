A Xunta felicita a Adisbismur polas súas catro décadas de traballo en favor da plena inclusión das persoas con discapacidade

O director xeral de Persoas con Discapacidade, Fernando González Abeijón, felicitou esta tarde á Asociación de Persoas con Discapacidade da Bisbarra de Muros (Adisbismur) polas súas catro décadas de traxectoria. Fíxoo no acto conmemorativo do aniversario desta entidade, que se celebrou na Casa da Cultura de Outes e no que participaron profesionais, usuarios e familiares dos seus centros.

Fernando González Abeijón fixo fincapé no traballo a prol da integración social, formativa e laboral de Adisbismur, e destacou que entidades como esta “fan que Galicia sexa cada día máis solidaria, xusta e inclusiva”. Así mesmo lembrou que a Xunta ten a disposición das familias máis de 40 prazas públicas nos centros de día e ocupacional desta asociación.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando