A Xunta e a Fegamp comparten a necesidade de prorrogar o convenio de protección das aldeas ao constatar o seu bo funcionamento desde a sinatura en 2018

Na reunión acordouse crear un grupo de traballo para avanzar na implementación deste acordo, debatendo as melloras necesarias compiladas pola Fegamp nun documento técnico elaborado cos concellos adheridos ao convenio

Canto ao balance, valorouse que no marco deste convenio coa empresa pública Seaga a porcentaxe de superficie xestionada nas faixas secundarias pasase de roldar a metade en 2019 a situarse no 66% na actualidade

Tamén que se incrementasen nun 400% as parcelas contratadas ao abeiro do Sistema público de xestión da biomasa ou que o Goberno galego elaborase xa un total de 259 plans municipais antiincendios dos cales 186 xa están aprobados



Santiago de Compostela, 8 de xullo de 2022

A Xunta e a Federación galega de municipios e provincias (Fegamp) comparten a necesidade de prorrogar o convenio de protección das aldeas asinado en 2018 coa empresa pública Seaga, ao constatar o seu bo funcionamento. Así, na reunión que mantiveron o conselleiro do Medio Rural, José González, e o director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, co presidente da Fegamp,

Alberto Varela, co vicepresidente, Alfonso Villares, e coa técnica Lucía González, acordaron crear un grupo de traballo para seguir avanzando na implementación deste acordo, ao tempo que celebraron que a porcentaxe de superficie xestionada nas faixas secundarias –as máis próximas ás vivendas– pasase de roldar a metade en 2019 a situarse no 66% na actualidade, é dicir, incrementouse en 16 puntos porcentuais.

Deste xeito, queda patente a boa evolución deste convenio a tres partes que

inicialmente contemplaba traballos de revisión de parcelas en 157 parroquias (priorizadas) de 81 concellos, o que supuña un total de 10.147,31 hectáreas en 181.392 parcelas. Porén, no pasado 2021 reforzouse notablemente este labor ata chegar á revisión completa das faixas secundarias de 116 concellos, acadándose así información concreta do estado de xestión de 866.114 parcelas, que comprenden 59.158,80 ha. Do resultado destas inspeccións, concluíuse que algo máis do 64% das parcelas están xestionadas, o que representa máis dun 66% da superficie.

Para fomentar precisamente esa adecuada xestión da biomasa, representantes da Xunta e da Fegamp salientaron a colaboración cos concellos na execución dos traballos preparatorios para a notificación e publicación relativa á obriga da limpeza das franxas secundarias. Neste senso, tras os controis realizados no ano 2021 enviáronse aos consistorios un total de 180.483 notificacións e fixéronse 171.508 publicacións. Cabe lembrar que desde o 1 de xuño deste ano xa comezaron os novos controis polo territorio galego, arrancando nas parroquias priorizadas.

Froito da cada vez maior concienciación da sociedade, no encontro tamén se avaliou de xeito moi positivo o aumento das parcelas particulares contratadas ao abeiro do Sistema de xestión da biomasa nas franxas secundarias para a protección das aldeas, onde se pasou de 5.012 predios contratados en 2019 a 25.651 parcelas en 2022. Isto supón un aumento de máis do 400%.

Cabe recordar que a día de hoxe son 273 os concellos adheridos ao convenio de protección das aldeas –case o 88% dos existentes– para garantir a xestión da biomasa nas parcelas situadas dentro da rede de faixas secundarias que establece a Lei de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, que son as que bordean os núcleos de poboación. No marco destes consistorios, 259 xa teñen plans municipais antiincendios elaborados pola Xunta, dos cales 186 xa están aprobados, outro dato salientado na reunión de hoxe.

O novo grupo de traballo tratará de dar resposta ás necesidades de mellora recollidas no documento técnico elaborado cos concellos adheridos. Entre as melloras precisas trasladadas polas entidades locais está a necesidade de máis recursos para levar a cabo esta competencia, requirimentos de cambios na operativa para un funcionamento máis áxil –especialmente no relacionado coas canles de comunicación–, as bases de datos catastrais e maior coordinación interdepartamental, e a necesidade de que a nova Lei de loita integral contra os incendios contemple un maior apoio aos concellos nas tarefas de prevención.





