A Xunta e a Fegamp acordan crear unha comisión técnica para avaliar os estudos de ambas administracións sobre a delimitación das competencias autonómicas e locais

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, participou xunto co presidente da FEGAMP, Alberto Varela, no primeiro dos encontros para poñer en común as conclusións das dúas propostas co obxectivo de chegar a acordos sobre a prestación de servizos no eido local



Diego Calvo incidiu na importancia de avanzar para acadar un consenso co obxectivo de garantir unha prestación eficiente dos servizos públicos



A Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) acordaron hoxe constituír unha comisión técnica que avalíe os estudos de ambas entidades co obxectivo de clarificar as competencias das administracións autonómica e local. No caso do Goberno galego, presentouse o pasado decembro o Estudo sobre a delimitación competencial no ámbito da Administración Local de Galicia, elaborado no marco dun acordo coa Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Nun principio, neste acordo tamén se contemplaba incluír a FEGAMP pese a que finalmente a entidade non asinou o convenio entre a Xunta e a USC e creou o seu propio grupo de traballo que deu como resultado o seu propio estudo. Coa decisión de hoxe de crear unha comisión técnica paritaria preténdese contrastar as conclusións de ambas propostas e así chegar a acordos, sobre todo nos ámbitos onde se detecta maior dificultade para clarificar as competencias como os servizos sociais, o mantemento de centros docentes e de saúde, a atención ás emerxencias, o medio ambiente ou a promoción da igualdade e a loita contra a violencia de xénero.

Diego Calvo explicou a importancia de avanzar e dar pasos para chegar ao máximo acordo posible na maioría dos ámbitos coa finalidade última de garantir unha prestación eficiente dos servizos públicos e evitar duplicidades. Asegurouno ao remate do encontro no que, por parte da Xunta, tamén asistiron a secretaria xeral técnica da Vicepresidencia Segunda, Elena Muñoz, e a directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto.

Cómpre lembrar que o Goberno galego mantén o compromiso coas entidades locais cunha achega este ano de máis de 564M?, un 15,5% máis que en 2022. Nesta liña destaca o incremento no Fondo de Cooperación Local, que ascende a 143,4 millóns de euros, un 17% máis que en 2022, e en especial da parte do fondo adicional destinado aos servizos que máis demandan os concellos e que rexistra unha suba récord do 135% cunha dotación de 30,5M?.





