A Xunta facilitará o cumprimento das obrigas tributarias mediante a plataforma Bizum

A Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) inicia o proceso de contratación do servizo para ampliar os sistemas de pago con medios novos e máis sinxelos

A iniciativa permitirá realizar o pago dos ingresos xestionados pola Atriga como as taxas, o imposto de Sucesións e Doazóns ou o ITP

A Xunta facilitará aos cidadáns o cumprimento das súas obrigas tributarias mediante a plataforma de pago Bizum. Para facelo posible, a Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) acaba de iniciar o proceso de contratación do servizo que permitirá incorporar aos actuais medios de pago da Administración autonómica o uso de Bizum para poñer a disposición da cidadanía sistemas de pago novos e máis sinxelos.

Deste xeito, a iniciativa permitirá que a partir do segundo trimestre de 2023, os cidadáns poidan utilizar este sistema para realizar o pago dos ingresos xestionados pola Atriga como as taxas, o Imposto de Sucesións e Doazóns ou o Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados (ITP–AXD).

A Axencia Tributaria de Galicia universalizou xa no 2021 a posibilidade de que calquera cidadán puidese aboar on line, a través da Oficina Virtual Tributaria e cunha tarxeta de crédito ou débito, todos os ingresos xestionados pola mesma, para non ter que desprazarse ás oficinas bancarias. A isto hai que engadirlle que desde febreiro deste ano tamén se pode pagar fisicamente nas 5 delegacións territoriais da Atriga, no momento de presentar o imposto de xeito físico. Os datos para o que vai de ano 2022 son máis de 252.000 operacións. Así mesmo, desde o pasado xuño implantouse o pago de débedas mediante xiro postal.

Todas estas medidas,

enmárcanse nas actuacións desenvoltas pola Axencia Tributaria de Galicia para reforzar e avanzar na información e simplificar a asistencia a todos os cidadáns.

Trátase en definitiva, de facilitar o cumprimento das obrigas tributarias dos cidadáns, evitando os desprazamentos ás entidades bancarias co conseguinte aforro de tempo e custes na realización dos trámites tributarios





