A Xunta expuxo as actuacións públicas en vivenda nas xornadas organizadas polo Colexio de arquitectos

O director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo expuxo as actuacións directas do organismo e as axudas para o acceso á vivenda, á rehabilitación e á promoción privada

O director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, participou hoxe nas I Xornadas sobre a crise da vivenda, organizadas polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) co obxectivo de diagnosticar a problemática e propor alternativas residenciais que contribúan a mitigar a situación.

Na súa intervención, expuxo os programas de actuación directos que desenvolve o organismo autonómico, como a construción de vivendas de promoción pública, a adquisición e rehabilitación de inmobles residenciais e a urbanización de solo destinado a vivenda protexida.

Así mesmo, referiuse ás axudas do IGVS a particulares para facilitar o seu acceso á vivenda, tanto en alugueiro como en compravenda, ás axudas a comunidades e propietarios para a rehabilitación de inmobles xa existentes e ás axudas a promotores públicos e privados para incentivar a construción destinada a alugueiro.

O director xeral do IGVS tamén abordou a Lei estatal polo dereito á vivenda, considerando que algunhas das medidas establecidas na mesma poden xerar máis problemas dos xa existentes no canto de solucionalos, ademais de tratarse dunha norma que invade competencias da comunidade autónoma.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando