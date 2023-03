A Xunta expón en Viseu os servizos de asesoramento personalizado que prestan os profesionais da rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego

A directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego, Margarita Ardao, participou hoxe no IX Encontro internacional de xoves emprendedores (EIJE)

Destacou que a través desta rede autonómica ponse a disposición das persoas emprendedoras toda a axuda necesaria para sacar adiante negocios viables, acompañando aos proxectos de inicio a fin

A directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego, Margarita Ardao, destacou hoxe en Viseu, no IX Encontro internacional de xoves emprendedores (EIJE), as características principais da Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego da Xunta, que xa prestou desde a súa posta en marcha o pasado ano un asesoramento personalizado e permanente a máis de 220 persoas emprendedoras, axudándolles a desenvolver 209 proxectos empresariais pertencentes a sectores como a agricultura, comercio, transporte turismo, servizos sanitarios e sociais ou xestión de residuos, entre outros. Os profesionais da Rede, ata o de agora, desenvolveron máis de 680 sesións de titorización.

Ardao sinalou que a Xunta está a avogar por unha nova forma de emprender, que nace co propósito de por a dispor toda a axuda necesaria para sacar adiante negocios viables e de sacar o máximo partido ao talento dos máis novos, destacando que na Rede de polos acompáñanse aos proxectos en todas as súas fases, de inicio a fin.

Atraer o emprendemento á mocidade e outorgarlle as ferramentas para que as ideas de negocio poidan xerminar é o obxectivo principal da iniciativa que puxo en marcha a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade o pasado ano.

En total, a Rede estará conformada por 12 polos, dos que xa están operativos cinco (Ourense centro e sur; Pontevedra norte e Rías Baixas; Costa da Morte; Lugo sur; e Rías Altas e Arco Ártabro), que prestan servizo a 140 concellos. É unha rede “coordinada e unificada” que conta con titores expertos de primeiro nivel para garantir que as persoas interesadas sexan capaces de emprender en condicións de seguridade, favorecendo que os seus negocios se consoliden.

A Xunta está a investir nesta iniciativa, que inclúe tamén axudas económicas, 11 millóns de euros este ano para impulsar e apoiar as iniciativas emprendedoras que xurdan en Galicia e fixar empresas no territorio, así como reter e atraer talento. Cando remate este ano, Galicia disporá de 12 polos en funcionamento repartidos nas catro provincias: 3 na Coruña, 4 en Lugo, 2 en Pontevedra e 3 en Ourense.





